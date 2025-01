Biathlon-Weltcup Vanessa Voigt steigt beim Heim-Weltcup in Oberhof aus Stand: 11.01.2025 10:20 Uhr

Vanessa Voigt wird kein weiteres Rennen beim Biathlon-Weltcup in Oberhof absolvieren. Auch der Start in Ruhpolding am kommenden Wochenende ist in Gefahr.



Es waren bittere Szenen, die sich am Donnerstag (09.01.2025) beim Sprintrennen im Thüringer Wald abspielten. Lokalmatadorin Vanessa Voigt lief in ihrem sportlichen Wohnzimmer völlig entkräftet und abgeschlagen ins Ziel. Als 68. hatte sie das Verfolgungsrennen am Samstag ohnehin verpasst, doch nun steht fest, dass Voigt in Oberhof nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Start in Ruhpolding ungewiss

"Leider scheint es so, dass die Krankheit über die Feiertage sie deutlich schwerer erwischt hat" , erklärte Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling am Samstagfrüh den Verzicht auf weitere Einsätze. Ob Voigt am kommenden Wochenende in Ruhpolding zurückkehren wird, entscheide sich spätestens am Mittwoch. " Auch wenn es bitter ist, wir wollen die restliche Saison - speziell die Weltmeisterschaft - nicht gefährden" , so Bitterling.

Infekt über die Feiertage

Die mehrfache Olympia- und WM-Medaillengewinnerin hatte zuletzt mit Fieber und Gliederschmerzen flachgelegen, wollte den Heimweltcup aber nicht verpassen und entschied sich zum Start im Sprint. Doch die Kräfte reichten nicht. Bei Dauerregen und schweren Bedingungen brach Voigt ein und musste nach dem Rennen, das sie mit 3:38,2 Minuten Rückstand auf die Überraschungssiegerin Paula Botet beendete, von Betreuern gestützt werden.



Voigt werde jetzt einen "kompakten Trainingsblock" einlegen und " in aller Ruhe, aber konsequent trainieren" , so Bitterling.