Die Transformation der Franziska Preuß

Läuferisch zählt die Staffelweltmeisterin von 2015 in dieser Saison zu den stärksten Athletinnen im ganzen Feld. " Die Franzi ist gut drauf und liefert konstant ab. Ich denke, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis es nach ganz vorn geht. Wenn sie dann die Konstanz auf dem Podium auch noch halten kann, dann sind wir zufrieden ", sagt Steirer nach drei fünften Plätzen für Preuß in Sprint, Verfolgung und Staffel beim Weltcup in Östersund.

Franziska Preuss

Auch wenn alle Planungen in diesem Winter auf den Saisonhöhepunkt im Februar in Peking hinsteuern, liebäugeln sie in der deutschen Mannschaft noch mit etwas anderem, erklärt Bundestrainer Steirer: " Bei Olympia muss sie in bester Form sein, aber langfristig ist das Ziel der Gesamt-Weltcup. Wichtig dafür ist, eine Konstanz zu haben. Wenn man einen Lauf hat, dann sammelt man wahnsinnig viele Punkte, wie Tiril Eckhoff in der letzten Saison. Verkrampft drauf loslaufen, von Wettkampf zu Wettkampf, das geht nach hinten los. "

Schon jetzt fehlt nicht viel nach ganz oben

Nein, verkrampft wirkt Franziska Preuß zu Beginn dieser Olympischen Saison nun wirklich nicht. " Es fehlen noch die 100 Prozent am Schießstand für ganz oben. Das nehme ich mir fest vor und ich weiß, ja dass ich es kann ", sagt Preuß. Und da ist er wieder, dieser Glaube an die eigenen Stärken.

Franziska Preuß erweckt den Eindruck, als hätte es bei ihr Klick gemacht. " Ich glaube, ich habe jetzt ganz gut herausgefunden, was ich anders machen muss" , resümiert die Bayerin, die bislang noch keine Medaille bei Olympischen Spielen gewinnen konnte.

Killerinstinkt zur olympischen Saison

2013 debütierte Preuß als hochtalentierte Nachwuchs-Biathletin im Weltcup - ihre Transformation zur wichtigen Säule und Leistungsträgerin im deutschen Team ist abgeschlossen. Für eine herausragende und dann auch von Erfolgen gekrönte Saison fehlte Franziska Preuß in den vergangenen beiden Jahren noch der Killerinstinkt. Diesen letzten Schuss zum Sieg dann auch noch zu versenken. Preuß selbst weiß, dass sie das kann. Sie glaubt jetzt an sich. Und diese Entwicklung macht Hoffnung, dass es auch für ganz oben reichen kann.

Stand: 06.12.2021, 15:02