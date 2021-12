Nawrath mit guten Leistungen in der Loipe

Läuferisch kann momentan am ehesten Philipp Nawrath mithalten, wie sein sechster Rang beim ersten Sprint am vergangenen Sonntag verdeutlicht hatte. Auch am Donnerstag war Nawrath in der Loipe schnellster Deutscher, als Elfter lag er bei der reinen Laufzeit 45,6 Sekunden hinter dem Schweden Sebastian Samuelsson. Drei Schießfehler machten dann aber ein Top-Ergebnis zunichte. Der Rest der deutschen Biathleten wies knapp eine Minute oder noch mehr Rückstand in der Loipe auf.

Entsprechend gering sind auch die Chancen beim Verfolger am Sonntag (15.15 Uhr in der Sportschau) in Östersund. Weltcup-Nachrücker Johannes Kühn, Zwölfter nach dem Sprint, hat 54,8 Sekunden Rückstand auf Samuelsson, Doll als 14. 56,7 Sekunden, Nawrath als 38. schon stolze 1:36,0 Minuten. Als " eher mittelprächtig " stufte ARD -Experte Peiffer etwa die Leistung seines langjährigen Kollegen Doll ein.

Biathlet Benedikt Doll im schwedischen Östersund

Der 31-Jährige, auf dem nach Peiffers Rücktritt viele Hoffnungen lasten, war bereits mit den Rängen 18 und 32 ernüchternd in den Olympia-Winter gestartet. Auch der arrivierte Erik Lesser erfüllte bisher die Erwartungen nicht.

Peiffers Ex-Zimmerkollege Lesser warnt

Im ersten Sprint am Wochenende belegte der 33-Jährige, allerdings durch eine Erkältung gehandicapt, nur Rang 44, am Donnerstag musste er sich nach drei Fehlern mit dem 48. Platz zufrieden geben. Er sei schon " froh ", überhaupt den Verfolger erreicht zu haben, sagte er danach.