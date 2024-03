Weltcup in Soldier Hollow Premiere für Biathlon-Talent: Kink schnuppert Weltcupluft Stand: 04.03.2024 14:20 Uhr

Es war eine Mischung aus Freude und Nervosität: Als Doppel-Juniorenweltmeisterin Julia Kink von ihrem Weltcup-Glück erfuhr, war ihre Gefühlslage zwiegespalten.

"Einerseits bin ich voller Vorfreude, andererseits muss ich aber zugeben, dass ich schon auch ein bisschen nervös bin" , sagte Kink: "Das könnte ich dann höchstwahrscheinlich auch vor dem ersten Rennen sein." Die große Weltcup-Bühne - Seite an Seite mit den Top-Stars Julia Simon, Ingrid Landmark Tandrevold oder Elvira Öberg - ist eben doch etwas anderes als ein Junioren-WM. Dort glänzte die 20-jährige Kink zuletzt mit zwei Goldmedaillen im Massenstart und mit der Frauenstaffel.

Die Belohnung folgte wenige Tage nach der Rückkehr in die Heimat. Der Deutsche Skiverband honorierte die Leistung des Biathlon-Talents mit der Nominerung für die Rennen im US-amerikanischen Solider Hollow (8. bis 10. März). Kink ersetzt Franziska Preuß, die noch nicht fit ist.

Kink: Weltcup in Übersee ein Traum

Kinks Saison glich bisher einer Achterbahnfahrt. Vor der Junioren-WM haderte sie am Schießstand, hatte eine ganz schwache Trefferquote und ein mulmiges Gefühl. Doch pünktlich zum Saisonhöhepunkt war die 20-Jährige da. Im Sprint verpasste sie als Fünfte eine Medaille, weil sie schlichtweg zu langsam schoss. Mit Wut im Bauch lief Kink im Massenstart zu Gold und auch die deutsche Nachwuchsstaffel war nicht zu schlagen und der krönende Abschluss.

Biathletin Julia Kink am Schießstand

Jetzt wartet der nächste Höhepunkt. " Ich freue mich schon unglaublich darauf, ein bisschen Weltcup-Luft schnuppern zu dürfen, und dass es dann auch noch gleich in die USA und nach Kanada geht, ist natürlich ein Traum."

Riethmüller feiert Nordamerika-Premiere

Ein Traum geht auch für Danilo Riethmüller in Erfüllung. Der 24-Jährige erhält eine erneute Weltcupchance. Anfang des Jahres hatte er sein Weltcupdebüt gegeben und war im verkürzten Einzel in Antholz prompt auf dem siebten Platz und damit in die Punkte gelaufen.

Für den Blankenburger gibt es nun ausgerechnet in Kanada und den USA. die nächste Weltcup-Chance. "Ich betrete Neuland in meiner bisherigen Karriere: Ich war noch nie in Nordamerika und kenne die Strecken und Schießstände nicht." Er sei ein bisschen aufgeregt, weil er nicht wisse, was ihn erwarte, gestand Riethmüller, der eigentlich, ähnlich wie Kink, nur gewinnen kann. "Beide haben sich diese Starts durch ihre guten Leistungen im Laufe der Saison verdient" , sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.

Die Höhe als größte Herausforderung

Nach den durchwachsenen Ergebnissen am Holmenkollen will das deutsche Team beim Übersee-Doppelpack einen gelungenen Saisonabschluss feiern. "Die beiden Nordamerika-Weltcups sind sicherlich etwas Besonderes, nicht nur durch die lange Anreise und den Zeitunterschied, den man als Athlet erstmal händeln muss" , sagte Bitterling: "Zudem gilt es, in Soldier Hollow, einem Stadion, das auf etwa 1800 Metern über Meereshöhe liegt, mit der Höhenlage klarzukommen."

Zeitplan



Freitag, 20:25 Uhr: Männer, Staffel 4 x 7,5 km

Freitag, 23:00 Uhr: Frauen, Sprint 7,5 km

Samstag, 20:25 Uhr: Frauen, Staffel 4 x 6 km

Samstag, 23:00 Uhr: Männer, Sprint 10 km

Sonntag, 17:00 Uhr: Frauen, Verfolgung 10 km

Sonntag, 18:50 Uhr: Männer, Verfolgung 12,5 km





Aufgebot Frauen Männer Selina Grotian (SC Mittenwald) Benedikt Doll (SZ Breitnau) Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain) Julia Kink (WSV Aschau) Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl) Sophia Schneider (SV Oberteisendorf e.V.) Philipp Nawrath (SK Nesselwang) Johanna Puff (SC Bayrischzell) Roman Rees (SV Schauinsland) Vanessa Voigt (SV Rotterode) Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld) Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)