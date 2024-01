Biathlon in Oberhof Preuß fehlen die letzten "Körner" zum nächsten Podest Stand: 06.01.2024 15:41 Uhr

Biathletin Franziska Preuß hat ihr nächstes Podest beim Heim-Weltcup in Oberhof verpasst. In der Verfolgung am Samstag (06.01.2024) glänzten die Französinnen. Allerdings stand dieses Mal nicht Justine Braisaz-Bouchet an der Spitze.

Von Jonas Schlott

Franziska Preuß hat ihren zweiten Platz im Sprint vom Oberhof nicht veredeln können. Die 29-jährige Oberbayerin wurde in der Verfolgung mit zwei Schießfehlern Siebte. Bis zum letzten Schießen hatte Preuß noch Chancen auf das Podest, auf der letzten Runde brach sie aber ein. Auf das Treppchen fehlten ihr am Ende 15,9 Sekunden.

Preuß mit dem Kopf zu früh "wieder auf der Strecke"

" Die Schlussrunde war sehr schwer. Ich habe auch nicht den besten Ski gehabt. Das hat ab der ersten Runde Körner gezogen ", sagte Preuß im Anschluss im Sportschau-Interview. Mit Platz sieben stellte die ehemalige Weltmeisterin ihr schlechtestes Saisonergebnis ein. Das Resultat sei " okay, aber mit der Ausgangsposition habe ich mir mehr erhofft ", meinte Preuß, die in diesem Winter bereits zweimal Zweite wurde: " Der letzte Fehlschuss war unnötig. Da war ich mit dem Kopf schon wieder auf der Strecke. Ärgerlich ."

Insgesamt zeigte sich das deutsche Team einen Monat vor der WM in Nove Mesto dennoch in guter Form. Janina Hettich-Walz (2 Fehler/1:31 Minute) als 11. und Sophia Schneider (1 Fehler/1:42,1 ) als 14. schafften es ebenfalls noch unter die besten 15. Vanessa Voigt (1/+2:36,8) fiel trotz guter Schießleistung auf Rang 18 zurück. Hanna Kebinger (2/+3:08,9) verbesserte sich nach guter Aufholjagd auf Position 22., DSV-Talent Selina Grotian zahlte mit sieben Fehlschüssen Lehrgeld und landete auf Platz 45.

Simon verhindert nächsten Braisaz-Bouchet-Sieg

Einen Doppelerfolg feierten die Französinnen. Nach vier Weltcupsiegen in Folge entthronte Julia Simon (2 Fehler) ihre Landsfrau Justine Braisaz-Bouchet (3/+18,9). Wobei Feiern vielleicht der falsche Ausdruck ist. Braisaz-Bouchet und Simon liegen seit dieser Saison im Clinch, reden nicht miteinander und trainieren nicht zusammen. Hintergrund ist der Vorwurf des Kreditkartenbetrugs von Braisaz-Bouchet an ihre Teamkollegin, die den Gesamtweltcup im vergangenen Jahr gewonnen hatte. Das Podest komplettierte die Norwegerin Ingrid Landmark-Tandrevold (2/+44,4).

Preuß mit frühem Fehler

Nur vier Sekunden betrug Preuß' Rückstand auf Sprintsiegerin Braisaz-Bouchet am Start. Doch wie schon am Vortag hatte die Französin enorm schnelle Beine und vergrößerte die Lücke schnell. Auch deren Landsfrau Sophie Chauveau zog bis zum ersten Schießen an Preuß vorbei. Dort mussten beide mit je einem Fehlschuss 150 Meter extra drehen, während Braisaz-Bouchet ihren Vorsprung ausbaute. Hettich-Walz, als Fünfte gestartet, konnte sich mit einer fehlerfreien Serie an ihrer Teamkollegin vorbeischieben. Auch Voigt machte mit fünf Volltreffern einige Plätze gut, verlor auf der Strecke aber wie schon im Sprint viel Zeit.

Enges Rennen um das Podest

Beim zweiten Liegendschlag purzelten die Scheiben im Sekundentakt. Nahezu alle Athletinnen unter den Top 10 setzten fünf Volltreffer ins Ziel. So auch Hettich-Walz und Preuß, die aber keine Plätze gutmachen konnten. Der Rückstand auf das Podium blieb aber konstant bei etwa zehn Sekunden. An der Spitze lief Braisaz-Bouchet derweil weiter ein einsames Rennen. Beim dritten Schießen betrug ihr Vorsprung bereits 30 Sekunden, die sie trotz einer Strafrunde souverän behaupten konnte. Preuß konnte sich mit einer fehlerfreien Serie auf Rang fünf vorarbeiten, Hettich-Walz schoss dagegen eine Fahrkarte. Voigt und Schneider hielten sich in den Top 15.

Franziska Preuß am Schießstand in Oberhof.

Simon zieht Braisaz-Bouchet den Zahn

Im finalen Stehendanschlag machte es Braisaz-Bouchet spannend und schoss zwei Strafrunden. Simon leistete sich nur eine und zog an ihrer Rivalin vorbei zu ihrem ersten Weltcupsieg in diesem Winter. Dahinter machten die Verfolgerinnen die Tür mit mehreren Fehlschüssen sperrangelweit auf für Preuß und das Podest. Doch der letzte Schuss fiel nicht. Dennoch ging Preuß als Dritte zurück auf die Strecke. Dort lief aber nicht mehr viel zusammen. Stück für Stück musste sie die Konkurrenz vorbeiziehen lassen und fiel noch aus den Top 5.