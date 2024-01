Biathlon-Sprint Oberhof Nur furiose Braisaz-Bouchet sprintet schneller als Preuß Stand: 05.01.2024 15:34 Uhr

Die deutschen Biathletinnen überzeugen beim Sprint in Oberhof. Franziska Preuß sorgt im bislang starken Winter für den nächsten Podestplatz.

Nach dem erfolgreichen Start der Männer in die Biathlon-Wettbewerbe von Oberhof am Freitagvormittag mit dem Sieg von Benedikt Doll konnten die Frauen am Nachmittag direkt daran anknüpfen. Die Oberbayerin Franziska Preuß war unter dem Jubel der Zuschauer die zweitschnellste Athletin im Thüringer Wald, nur 4,4 Sekunden hinter der Gesamtweltcup-Führenden Justine Braisaz-Bouchet. Und gerade einmal zwei Zehntelsekunden vor deren französischer Landsfrau Sophie Chauveau, die Dritte wurde.

Anders als Preuß (0 Fehler) schoss Braisaz-Bouchet jedoch zweimal daneben - und lieferte danach eine grandiose Laufleistung. "Ich habe mich in der Weihnachtspause super erholt" , sagte die Französin im Sportschau-Interview. Bereits zuvor hatte sie drei Weltcups in Serie gewonnen.

Preuß sorgt für nächstes Ausrufezeichen in starkem Winter

Diesmal war Braisaz-Bouchet in der Loipe letztlich gut eine Minute schneller als die deutsche Vorzeigeathletin. "Ich bin am Schießstand super gut in meinen Rhythmus gekommen, ich glaube, da war jetzt nichts Wackliges dabei" , sagte Preuß. "Auf der Strecke habe ich zum Schluss kämpfen müssen. Aber nichtsdestrotz bin ich jetzt happy über den zweiten Platz." Sie sorgte nach zwei Podestplätzen zum Auftakt in Östersund im bislang starken Winter für das nächste Ausrufezeichen aus DSV-Sicht.

Auch Hettich-Walz und Voigt ohne Fehler

Wie Preuß erreichten auch Janina Hettich-Walz und die Lokalmatadorin Vanessa Voigt das Ziel ohne Fehler - und das am anspruchsvollen Schießstand am Rennsteig. "Ich bin ganz happy, dass alle Scheiben gefallen sind" , sagte Hettich-Walz. "Es war nicht ganz einfach zu laufen - und generell war es eine harte Strecke, vor allem mit dem Gegenwind, aber ich habe mich durchgekämpft."

In der Loipe waren die beiden doch ein Stück langsamer als Preuß. Hettich-Walz schaffte einen achtbaren fünften Rang (+ 23,8 Sek.), Voigt wurde 13. (+53,2 Sek.). Sophia Schneider wurde bei ihrem Comeback nach einer Corona-Infektion 15. (1 Fehler/+ 54,3). Selina Grotian wurde mit zwei Schießfehlern 21., Hanna Kebinger belegte mit ebenso vielen schwarzen Scheiben Rang 33.

Podest-Comeback nach Corona-Infektion für Preuß

Gerade für Preuß war dieser zweite Platz nun ein besonderer. Schließlich musste die stärkste und erfahrenste DSV-Athletin auch in dieser Saison wieder einmal krankheitsbedingt aussetzen. Anfang Dezember plagte sie eine Corona-Infektion, sie verlor das zwischenzeitlich eroberte Gelbe Trikot wieder.

Nach ihrem Comeback in Lenzerheide noch im Dezember und nun dem Podest-Comeback in Oberhof sieht es so aus, als könnte sie sich in der Gesamtwertung wieder auf den vorderen Rängen festsetzen.