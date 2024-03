Biathlon in Soldier Hollow Abschiedsgeschenk für Doll: Staffel läuft auf Rang drei Stand: 08.03.2024 21:41 Uhr

In seinem letzten Staffelrennen schießt Benedikt Doll erstmals fehlerfrei und darf sich mit dem deutschen Team über Rang drei freuen. Norwegen siegt überlegen vor Italien.

Von Chiara Theis

Bei Benedikt Dolls letztem Staffelrennen war Justus Strelow als erster deutscher Starter in die Loipe gegangen. Im Liegendanschlag kam der 27-Jährige mit nur einem Nachlader gut klar und ging gemeinsam mit dem Norweger Sturla Holm Laegreid und dem Tschechen Michal Krcmar auf Rang drei wieder auf die Strecke.

Auch im zweiten Schießen überzeugte Strelow, er schoß zügig und nutzte mit nur einem Nachlader das desolate Schießen Laegreids aus. Während der Norweger drei Strafrunden sammelte, ging der Deutsche mit dem Tschechen Krcmar an der Spitze zurück in die Loipe.

Auf der Strecke konnte Strelow allerdings nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten, verlor über zwanzige Sekunden auf die nun Führenden Franzosen. Er übergab als Fünfter an Johannes Kühn.

Kühn sammelt Rückstand auf der Strecke

Der musste im Liegen zweimal Nachladen und ging dann bereits mit einer halben Sekunde Rückstand auf Emilien Jaquelin als Vierter zurück in die Runde. Der Franzose verschärfte das Tempo an der Spitze, wurde dann aber durch zwei Strafrunden im Stehendanschlag ausgebremst.

Kühn kam diesmal mit nur einem Nachlader durch und blieb weiterhin Vierter. An der Spitze liefen nun Italien vor der Ukraine und den USA. Und auch Norwegen meldete sich nach drei Strafrunden wieder in der Topgruppe zurück. Und so ging Benedikt Doll auf der Vier gemeinsam mit Johannes Thingnes Boe in sein letztes Staffelrennen.

Zum Abschluss erstmals fehlerfrei?

Und in diesem hatte der 33-Jährige noch eine Rechnung offen: Noch nie blieb er bisher in einem Staffelrennen fehlerfrei. Sollte das zum Abschluss gelingen? Sollte es: In seinem letzten Staffelrennen blieb Doll im Liegen und im Stehen fehlerfrei und brachte Deutschland auf Podestkurs.

Hinter Norwegen und den sensationell auf Platz zwei liegenden Amerikanern machte sich der Deutsche auf, um zum letzten Mal den Staffelstab weiterzugeben - diesmal an Philipp Nawrath.

Nawrath sichert das Podest

Nawrath musste nun den Podestplatz ins Ziel bringen. Im Liegendanschlag wirkte er sehr unruhig, verhinderte aber ein Strafrunde. Im Stehen hielt er mit einem Nachlader die Deutschen endgültig im Rennen um das Podium in Utah.

Norwegen lief überlegen an der Spitze zum Sieg. Dahinter blieb es aber spannend zwischen dem Italiener Lukas Hofer und Nawrath. Im Schlusssprint hatte der Deutsche zwar das Nachsehen, sicherte aber Platz drei. Ein letztes Podest mit dem Team als Abschiedsgeschenk für Benedikt Doll.

Perfekter Staffel-Abschluss für Doll

Nach dem Rennen strahlte Doll mit der Sonne in Utah um die Wette. "Ich hatte im Rennen nur ein Ziel: fehlerfrei Schießen. Darüber bin ich schon sehr glücklich", sagte Doll nach seinem letzten Staffelrennen.