Schon am Freitag (10.12.2021) im Sprintrennen haderten die deutschen Biathlon-Frauen mit ihren Leistungen am Schießstand, und das sollte sich auch einen Tag später im Sprintrennen bestätigen. Nach insgesamt elf Schießfehlern und einer Strafrunde landete das DSV-Team nur auf Platz vier, hatte 1:06,5 Minuten Rückstand auf die siegreichen Schwedinnen.

Voigt fehlt der Fokus auf das Rennen

Als Startläuferin begann Vanessa Voigt gewohnt stark, etablierte sich bis zum Stehendschießen in der Spitzengruppe, nachdem sie liegend fehlerfrei geblieben war. Im Stehen geschah dann jedoch das Malheur: Nach insgesamt vier Nachladern musste sie einmal in die Strafrunde. Nach sechs Kilometern übergab sie auf Platz 19 mit 1:16,3 Minuten Rückstand auf die führenden Schwedinnen an Denise Herrmann.

"Ich bin an den Stand gekommen und habe schon gemerkt, dass ich unruhig stehe. Schon nach dem zweiten Fehler habe ich gemerkt, dass das nicht das Schießen ist, das ich gewohnt bin", erklärte Voigt, die sich aufgrund ihrer kranken Oma nicht komplett auf das Rennen konzentrieren konnte. "Ich schieße das ganze Jahr so kontinuierlich gut, da wurmt mich das umso mehr. Aber ich bin auch nicht so bei der Sache - liebe Grüße an meine Oma, an Weihnachten sehen wir uns."