Biathletin Vanessa Voigt - Entwicklung mit Ansage 

Vanessa Voigt ist eine begehrte Gesprächspartnerin im Dauerschnee von Hochfilzen. Die 24-Jährige symbolisiert in den ersten Wochen der neuen Biathlonsaison die Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft - in der die Biathlon-Nation Deutschland bei den Frauen auch in einer Zeit nach Franziska Preuß und Denise Herrmann weiter konkurrenzfähig bleiben und um Podestplätze mitlaufen kann.

Beim ersten Weltcup in Östersund zeigte die talentierte Voigt, dass es schon jetzt weit nach vorne gehen kann. Mit zwei sehr guten Leistungen - resultierend in Rang zwölf im Einzel und einem zehnten Platz im Sprint - knackte die Thüringerin die Olympianorm. Für Außenstehende mögen diese Erfolge eine Überraschung gewesen sein, doch in Wirklichkeit sind sie Folge einer Entwicklung mit Ansage.