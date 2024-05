Olympia-Quali in der Nations League Volleyballerinnen starten mit Sieg gegen Frankreich Stand: 15.05.2024 17:56 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen sind erfolgreich in die Nations-League-Saison und damit ins Rennen um die letzten fünf Olympia-Plätze gestartet. Beim Auftaktturnier in Antalya gewann das Team von Bundestrainer Alexander Waibl am ittwoch (15.05.2024) das erste Match gegen Frankreich 3:0 (25:22, 25:14, 25:22).

In ihren drei weiteren Begegnungen trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Donnerstag auf die Gastgeberinnen aus der Türkei, einen Tag später auf Japan und zum Abschluss am Sonntag (immer 13.00 Uhr MESZ) auf die Niederlande.

Bundestrainer Weibl lobt "reife Leistung"

" Das war eine reife Leistung. Wir waren in allen Elementen des Spiels ein wenig besser, aber besonders zufrieden bin ich mit Angriff, Annahme und Aufschlag. Wir waren immer präsent und hatten in wichtigen Situationen auch den notwendigen Mut ", bilanzierte Waibl nach dem verwandelten Matchball im Verbands-TV.

DVV-Team braucht mindestens Platz zehn nach der Nations-League-Vorrunde

Die Vergabe der Tickets zu den Sommerspielen in Paris erfolgt anhand der Weltrangliste nach dem Ende der Vorrunde am 16. Juni. Im weiteren Verlauf tritt Waibls Mannschaft außerdem noch in Arlington/USA und in Hongkong antritt. Für die erste Olympia-Teilnahme seit 2004 in Athen muss Waibls Mannschaft zum Stichtag mindestens Rang zehn belegen. In die Türkei war die DVV-Mannschaft als Nummer zwölf der Welt gereist.

Letzte Chance aufs Olympia-Ticket

Antalya ist für die DVV-Mannschaft um Kapitänin und Libera Anna Pogany die zweite und zugleich letzte Chance auf ein Ticket in die französische Hauptstadt. Ihre erste Gelegenheit zur Olympia-Qualifikation hatten die deutschen Spielerinnen bei einem Ausscheidungsturnier im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen ungenutzt gelassen.

Waibl betreute die DVV-Frauen erst zum zweiten Mal. Der 56-Jährige, in Personalunion auch Coach des Bundesligisten Dresdner SC (seit 2009), war nach dem unerwarteten Rücktritt des Belgiers Vital Heynen vorerst bis August auf den Bundestrainer-Posten gerückt. Bei seiner Premiere auf der DVV-Bank hatte seine Mannschaft am vergangenen Freitag in Potsdam gegen Rumänien 3:2 gewonnen.