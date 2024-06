Nations League Volleyballerinnen holen zweiten Sieg Stand: 03.06.2024 07:28 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen haben ihre Niederlagenserie in der Nationenliga beendet und ihren zweiten Sieg eingefahren.

Im Kampf um die letzten Olympia-Tickets hat die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) trotzdem nur noch theoretische Chancen. Das Team des neuen Bundestrainers Alexander Waibl gewann in Arlington (USA) mit 3:1 (25:19, 21:25, 25:21, 25:11) gegen Bulgarien und feierte nach sechs Niederlagen hintereinander wieder einen Erfolg.

Rückstand wohl schon zu groß

Die direkte Qualifikation für Paris hatte die DVV-Auswahl im vergangenen Jahr verpasst. Die letzte Gelegenheit bietet nun die Weltrangliste, für die in der Nationenliga wichtige Punkte vergeben werden. Deutschland müsste noch mehrere Plätze auf Rang zehn klettern, was bei nur noch vier ausstehenden Spielen und einem großen Rückstand kaum noch möglich ist. Kanada und die Niederlande sind weit enteilt. Auch das Erreichen der K.-o.-Runde der VNL wird schwierig. Nach einer Pause trifft das deutsche Team am 11. Juni in Hongkong auf die Dominikanische Republik (11.00 Uhr/MESZ).