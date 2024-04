Tischtennis-Verband will Routinier nominieren Timo Boll soll zum siebten Mal zu Olympia Stand: 09.04.2024 13:00 Uhr

Timo Boll und Ying Han sollen für Deutschland zu den Olympischen Spielen fahren. Das sieht der Vorschlag des DTTB vor.

Es wäre die siebte Teilnahme für die deutsche Tischtennis-Ikone, Boll würde damit mit dem Sportschützen Ralf Schumann und Reiter Ludger Beerbaum gleichziehen. Die Liste mit den meisten Olympia-Teilnahmen für Deutschland führt Claudia Pechstein an, die achtmal an den Winterspielen teilnahm.

Endgültige Nominierung für Olympia im Mai

Die endgültige Entscheidung, welche acht deutschen Athleten zu den Tischtennis-Wettbewerben vom 26. Juli bis 10. August nach Paris reisen, wird frühestens im Mai durch das Nominierungsgremium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) vorgenommen.

Zwei Debütanten im Aufgebot

Zum DTTB-Aufgebot gehören mit Europameister Dang Qiu und EM-Finalistin Nina Mittelham auch zwei Athleten, die erstmals an Olympischen Spielen teilnehmen und die in der wöchentlich wechselnden Weltrangliste auf den Positionen zehn und 13 aktuell die am höchsten eingestuften DTTB-Vertreter sind.

Bei den Männern zählen außerdem Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska zum Dreier-Aufgebot. Timo Boll, dem nach langer Verletzung im Jahr 2024 die Rückkehr in die Weltspitze gelang, steht in Paris vor seiner siebten Teilnahme an Olympischen Spielen.

Zusammen mit Olympia-Debütantin Nina Mittelham bilden die erfahrenen Routiniers Ying Han und Xiaona Shan die Frauen-Formation. Der Start des im Februar an der Achillessehne operierten Abwehrasses Han ist allerdings abhängig vom Genesungsverlauf. in den kommenden Wochen. Der Platz der Ergänzungsspielerin wird zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

Das dem DOSB vorgeschlagene DTTB-Aufgebot

Männer: Dang Qiu (Borussia Düsseldorf / Weltrangliste: 10; Olympia-Teilnahmen: -), Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm / WR: 11; OT: 2008, 2012, 2016, 2020), Timo Boll (Borussia Düsseldorf / WR: 26; OT: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Ergänzungsspieler: Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken-TT / WR: 16; OT: 2020)

Frauen: Nina Mittelham (ttc berlin eastside / WR: 13; OT: -), Ying Han (KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, Polen / WR: 15; OT: 2016, 2020), Xiaona Shan (ttc berlin eastside / WR: 35; OT: 2016, 2020). Ergänzungsspielerin: Die Festlegung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.