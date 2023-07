Tennis in Wimbledon Zverev startet souverän, Niemeier gelingt Coup Stand: 06.07.2023 16:29 Uhr

Mit zwei Tagen Verspätung hat Alexander Zverev die erste Runde beim Tennisturnier in Wimbledon überstanden. Auch Jule Niemeier startete gegen eine Topgegnerin erfolgreich

In ihrem ersten Match bezwang sie Karolina Muchova, die beim vergangenen Grand Slam noch Finalistin war, und stellte erneut unter Beweis, wie sehr ihr der Rasen in London liegt.

Die 23 Jahre alte Dortmunderin, die ein Jahr zuvor bei ihrer Premiere in Wimbledon bis ins Viertelfinale vorgestoßen war, besiegte überraschend die an Nummer 16 gesetzte French-Open-Finalistin aus Tschechien 6:4, 5:7, 6:1. Nach 2:52 Stunden nutzte Niemeier in einem sehr ausgeglichenen Match ihren ersten Matchball. Muchova hatte sich allerdings kurz nach Beginn des dritten Satzes nach einem Sturz mehrfach am rechten Oberschenkel behandeln lassen müssen und war offensichtlich gehandicapt.

Überraschend starker Gegner für Zverev

Zverev zeigte gegen den stark aufspielenden niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer eine solide Leistung und zog durch ein 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) in die zweite Runde ein. Dort trifft Zverev am Freitag (07.07.2023) auf Yosuke Watanuki (Japan). Mit seinem 78. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier zog Zverev mit dem früheren Wimbledonsieger Michael Stich gleich. Nur Boris Becker (168) und Tommy Haas (105) haben aus deutscher Sicht mehr Einzel bei den vier wichtigsten Tennisturnieren der Welt gewonnen

Zverev hatte wie Niemeier lange auf seinen Einsatz im All England Club warten müssen, wegen des Regens in London verschob sich sein eigentlich für Dienstag angesetztes Match gegen Brouwer auf Donnerstag. Der frühere Weltranglistenzweite brauchte Anlaufzeit, spielte danach aber konzentriert und konnte sich auf seinen Aufschlag verlassen. Nach 2:15 Stunden verwandelte er seinen dritten Matchball mit einem Ass.

Materer weiter stark - und nun gegen Bublik

Bereits die dritte Runde hatte zuvor der Nürnberger Tennisprofi Maximilian Marterer erreicht. Der 28-Jährige, der sich in London als 170. der Weltrangliste schon durch die Qualifikation gekämpft hatte, besiegte am Donnerstag mit einer weiteren überzeugenden Vorstellung den US-Amerikaner Michael Mmoh 7:5, 7:6 (7:5), 6:4.

Maximilian Marterer bezwang den Kroaten Borna Gojo in vier Sätzen.

In der dritten Runde bekommt es Marterer mit dem an Position 23 gesetzten Kasachen Alexander Bublik zu tun, der zuletzt beim Rasenturnier in Halle/Westfalen triumphiert und dabei im Halbfinale Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) bezwungen hatte. Im Vorjahr war Marterer in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden.

Gegen den in Riad/Saudi-Arabien geborenen Mmoh, in der Weltrangliste 51 Plätze besser klassiert, war Marterer der aktivere Spieler und punktete oft am Netz. Zudem konnte er sich erneut auf seinen starken Aufschlag verlassen, er ließ nur vier Breakbälle gegen sich zu und wehrte alle ab. Mit einem Sieg gegen Bublik würde Marterer sein bestes Grand-Slam-Ergebnis egalisieren, 2018 hatte er bei den French Open das Achtelfinale erreicht.