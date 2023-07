Wimbledon Alcaraz lässt die Muskeln spielen, Rybakina mit Mühe Stand: 04.07.2023 16:56 Uhr

Carlos Alcaraz hat in der ersten Runde des Tennisturniers in Wimbledon eindrucksvoll gezeigt, warum er neben Novak Djokovic als Topfavorit gilt. Weitaus mehr Probleme hatte am Dienstag (04.07.2023) Titelverteidigerin Jelena Rybakina.

Nur 1:53 Stunden benötigte Alcaraz auf seinem Weg in die zweite Runde. Lediglich im dritten Satz konnte Chardy ein wenig Paroli bieten, am Ende war er beim 0:6, 2:6, 5:7 jedoch ohne Aussicht auf einen Erfolg. Alcaraz ist in Wimbledon an Position eins gesetzt und hatte zuletzt in Queens auf spektakuläre Art und Weise seinen ersten Turniererfolg auf Rasen gefeiert. Das spanische Ausnahmetalent könnte im Achtelfinale Gegner von Alexander Zverev werden.

Für Chardy war es das letzte Spiel seiner Tennis-Karriere. Der 36 Jahre alte Franzose hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass Wimbledon sein letztes Turnier sein wird.

Rybakina braucht drei Sätze

Vorjahressiegerin Rybakina hat nach anfänglichen Problemen ebenfalls die zweite Runde erreicht. Vor den Augen von Roger Federer, der vor 20 Jahren seinen ersten von acht Titeln in Wimbledon gefeiert hatte, siegte die Kasachin gegen Shelby Rogers (USA) 4:6, 6:1, 6:2. Rybakina war bei den French Open in Paris wegen einer Viruserkrankung vor ihrem Drittrundenmatch ausgestiegen. " Ich fühle mich viel besser, es war nicht leicht, meine Fitness wiederzuerlangen ", sagte die an Nummer drei gesetzte Rybakina.

Wegen des anhaltenden Regens am Dienstagnachmittag sind zahlreiche Spiele abgesagt worden. Dazu gehören die Erstrundenmatches von Alexander Zverev, Tatjana Maria und Jule Niemeier.