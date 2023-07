Wimbledon Maria scheitert in der ersten Runde Stand: 05.07.2023 17:07 Uhr

Im Vorjahr überraschend im Halbfinale, diesmal gleich draußen: Tatjana Maria ist beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon bereits in der ersten Runde gescheitert.

Die 35-Jährige verlor im regnerischen London am Mittwoch gegen Sorana Cirstea aus Rumänien mit 1:6, 6:2, 3:6 und verpasste beim Rasen-Klassiker damit als zweite deutsche Tennisspielerin den Einzug in Runde zwei.

Im fünften Duell mit der Nummer 37 der Weltrangliste lag die im WTA-Ranking auf Platz 62 geführte Maria schnell 1:5 zurück, nach einer knapp einstündigen Regenpause war auch der erste Satz weg. Nach einer zweiten Regen-Unterbrechung spielte sie stabiler, dann dominierte wieder die deutlich aktivere Rumänin. Nach 1:37 Stunden Spielzeit verwandelte Cirstea ihren ersten Matchball.

Medwedew in Runde zwei

Mitfavorit Daniil Medwedew hat in Wimbledon ohne große Mühe die zweite Runde erreicht. Der 27 Jahre alte Russe gewann am Mittwoch in London gegen den britischen Wildcard-Spieler Arthur Fery mit 7:5, 6:4, 6:3. Die Partie war am Dienstag wegen Dauerregens um einen Tag verschoben worden. Im vergangenen Jahr hatte Medwedew nicht in Wimbledon gespielt, weil Profis aus Russland und Belarus wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ausgeschlossen waren. In diesem Jahr dürfen sie als neutrale Athleten wieder spielen.

Regenunterbrechungen werfen Zeitplan durcheinander

Auch der dritte Turniertag im All England Lawn Tennis and Croquet Club war wieder von vielen Unterbrechungen und Verzögerungen wegen Regens geprägt. Olympiasieger Alexander Zverev absolvierte am Vormittag im Nieselregen eine kurze Trainingseinheit, ansonsten hieß es für die deutsche Nummer eins wie für alle anderen wieder warten, warten, warten. Zverevs Erstrundenpartie gegen den Qualifikanten Gijs Brouwer aus den Niederlanden war für den späten Nachmittag angesetzt.

Die Zweitrunden-Begegnung des Nürnberger Qualifikanten Maximilian Marterer gegen den Amerikaner Michael Mmoh wurde wegen des Zeitverzugs bereits auf Donnerstag verlegt.