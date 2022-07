Tennis in Wimbledon Halep und Kyrgios stehen im Viertelfinale Stand: 04.07.2022 19:24 Uhr

Simona Halep und Nick Kyrgios haben in ihren Achtelfinals in Wimbledon jeweils Favoritensiege gefeiert. Kyrgios hatte aber durchaus Mühe.

Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep steht beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erstmals seit ihrem Titelgewinn 2019 wieder im Viertelfinale.

Die 30-Jährige setzte sich am Montag (04.07.2022) im Achtelfinal-Duell mit der Weltranglisten-Vierten Paula Badosa aus Spanien souverän mit 6:1, 6:2 durch. Mit dem vierten Zwei-Satz-Sieg im Turnier präsentierte sich Halep weiter in Titelform. Die frühere Weltranglisten-Erste hatte den Rasen-Klassiker im vergangenen Jahr verletzt verpasst. Sie trifft nun auf die Amerikanerin Amanda Anisimova oder Serena-Williams-Bezwingerin Harmony Tan aus Frankreich.

Zudem erreichte Jelena Rybakina aus Kasachstan gegen Petra Martic aus Kroatien mit 7:5, 6:3 ihr erstes Wimbledon-Viertelfinale.

Kyrgios nach Sieg über Nakashima: "Brauche heute Abend ein Glas Wein"

Nick Kyrgios hatte sich zuvor in einem engen Match gegen Brandon Nakashima durchgesetzt und steht beim Rasen-Klassiker unter den letzten Acht.

Der 27-Jährige gewann mit 4:6, 6:4, 7:6, 3:6, 6:2 gegen den sieben Jahre jüngeren US-Amerikaner. Zeitweise klagte Kyrgios über Schulterprobleme und erlaubte sich nach genialen Momenten auch Schwächephasen. "Ich brauche mit Sicherheit heute Abend ein Glas Wein" , sagte der Australier erleichtert über seinen zweiten Viertelfinaleinzug in Wimbledon nach der Premiere 2014.

Kyrgios trifft nun auf den Chilenen Cristian Garin, der sich in einem Krimi in 4:34 Stunden gegen den Australier Alex de Minaur 2:6, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:6) durchsetzte. Für Garin ist es das erste Grand-Slam-Viertelfinale seiner Karriere.

Der an Nummer elf gesetzte Amerikaner Taylor Fritz erreichte ebenfalls erstmals die Top Acht. Der 24-Jährige ließ dem australischen Qualifikanten Jason Kubler mit 6:3, 6:1, 6:4 keine Chance. Fritz hat bislang noch keinen Satz abgegeben und bekommt es nun mit Mitfavorit Rafael Nadal aus Spanien oder Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden zu tun.

Krawietz/Mies im Viertelfinale gegen die Titelverteidiger

Das deutsche Erfolgsdoppel Kevin Krawietz und Andreas Mies war am frühen Montagnachmittag zum ersten Mal überhaupt ins Viertelfinale des Grand Slams eingezogen. Das Duo gewann gegen Jonny O'Mara und Ken Skupski aus Großbritannien mit 7:6 (8:6), 6:4, 6:4 am Montag auch seine dritte Turnierpartie.

Die zweimaligen French-Open-Sieger treffen im Viertelfinale nun auf das an Nummer zwei gesetzte kroatische Doppel Mate Pavic und Nikola Mektic. Krawietz (30) und Mies (31) waren in Wimbledon zuvor bislang nicht über die dritte Runde hinausgekommen. In den Doppel- und Mixed-Konkurrenzen sind alle weiteren deutschen Tennisprofis bereits ausgeschieden.