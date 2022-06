Tennis in Wimbledon Jule Niemeier feiert Überraschungserfolg, auch Otte weiter Stand: 29.06.2022 16:07 Uhr

Jule Niemeier hat in Wimbledon eine große Überraschung geschafft. Die 22 Jahre alte Dortmunderin bezwang am Mittwoch (29.06.22) die an Nummer zwei gesetzte Anett Kontaveit aus Estland in nur 58 Minuten locker mit 6:4, 6:0 und erreichte als erste deutsche Spielerin die dritte Runde. Dort steht auch Oscar Otte.

Die Weltranglisten-97. stand erstmals auf einem der großen Grand-Slam-Courts und auch zum ersten Mal einer Konkurrentin aus den Top 10 gegenüber.

Großen Respekt zeigte sie nicht: Wie bei ihrem Auftaktsieg über die Chinesin Wang Xiyu dominierte Niemeier mit ihrem Aufschlag - noch immer hat sie kein Break zugelassen. "Ich bin sprachlos, um ehrlich zu sein. Das Spiel auf Court 1 in Wimbledon zu gewinnen, ist ein großartiges Gefühl" , sagte Niemeier. "Es ist eines der besten Matches, das ich je gespielt habe. Ich war ziemlich nervös vor dem Spiel."

Im Match war davon aber nichts zu sehen. Wie schon bei ihrem Wimbledondebüt gegen die Chinesin Wang Xiyu, dem überhaupt erst zweiten Grand-Slam-Match ihrer jungen Karriere, dominierte Niemeier mit ihrem Aufschlag. Noch immer hat sie kein Break zugelassen. "Ich liebe es, auf Rasen zu spielen" , sagte sie, der Belag passt zu ihrem offensiven Spiel, mit dem noch lange nicht Schluss sein muss.

Bundestrainer Barbara Rittner dürfte sich bestätigt fühlen, sie hat Niemeier schon länger auf dem Zettel, nicht erst für die Zeit nach der "goldenen Generation" um Angelique Kerber. "Jule besitzt alle Waffen für eine Spitzenspielerin. Ich traue ihr die Top 20 in der Welt zu" , sagte Rittner dem WDR und lobte Niemeiers Spielintelligenz und das "unglaubliche Händchen" .

Erst im Mai in Paris hatte sie ihre Premiere im Hauptfeld eines der vier wichtigsten Tennisturniere der Welt gegeben, aber knapp gegen die frühere US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA) verloren.

Ottes Gegner gibt auf

Das Match von Oscar Otte war noch schneller vorbei. Christian Harrison aus den USA gab nach nur 15 Minuten Spielzeit auf. Damit steht auch Otte in der 3. Runde. Otte ist damit der einzige von ursprünglich sieben deutschen Männern in der dritten Runde von Wimbledon.

Marterer ohne Chance

Denn auch für Maximilian Marterer ist das Turnier bereits zu Ende. Der Nürnberger unterlag dem an Nr. 23 gesetzten Frances Tiafoe aus den USA glatt in drei Sätzen mit 2:6, 2:6, 6:7 (3:7).

Der Amerikaner dominierte die Partie vor allem mit seinem Aufschlag und ließ Marterer zu Beginn kaum eine Chance. Nach nur 23 Minuten musste der Franke den ersten Satz abgeben und kassierte auch im zweiten Durchgang schnell ein Break. Im dritten Satz hielt Marterer besser mit, musste sich aber nach 1:36 Stunden geschlagen geben.