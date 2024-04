ATP-Turnier in Barcelona Ruud revanchiert sich bei Tsitsipas und schnappt sich den Turniersieg Stand: 21.04.2024 18:11 Uhr

Eine Woche nach seinem Titel in Monte-Carlo hat der griechische Tennisprofi Stefanos Tsitsipas den nächsten Turniersieg verpasst. In einer Neuauflage des Endspiels von der Vorwoche unterlag der 25-Jährige am Sonntag dem Norweger Casper Ruud.

Der ebenfalls 25-jährige Ruud revanchierte sich damit bei der Sandplatz-Veranstaltung für die Niederlage in Monte-Carlo und feierte den größten seiner nun elf Titel.

Nadal-Comeback im Fokus

Im Fokus stand bei dem Turnier auch das Comeback des spanischen Tennisstars Rafael Nadal (37), der nach seiner mehr als dreimonatigen Zwangspause in der zweiten Runde ausgeschieden war. Sein Landsmann Carlos Alcaraz (20) musste als Titelverteidiger in Barcelona wegen einer Verletzung am rechten Schlagarm auf seinen Start verzichten.

In der kommenden Woche geht es mit einem kombinierten Damen- und Herren-Event in Madrid weiter. Sportlicher Höhepunkt der Sandplatz-Saison sind die French Open, die Ende Mai in Paris beginnen.