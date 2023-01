Australian Open Linette und Sabalenka im Halbfinale Stand: 25.01.2023 07:27 Uhr

Magda Linette hat bei den Australian Open nach einem Sieg gegen Karolina Pliskova überraschend das Halbfinale erreicht. Dort trifft die Polin nun auf Aryna Sabalenka, die sich gegen Donna Veic durchsetzte. Im Doppel hat Andreas Mies den Einzug ins Halbfinale verpasst.

Linette setzte sich am Mittwoch (25.01.2023) in Melbourne mit einem 6:3, 7:5-Sieg gegen die frühere Weltranglistenerste Pliskova durch. Der Halbfinaleinzug ist für die 30 Jahre alte Polin schon jetzt ihr bestes Ergebnis bei einem Major.

Linette entnervte ihre Gegnerin, die sich aber auch zu viele einfache Fehler leistete. "Es ist so emotional, ich kann es kaum glauben. Ich bin super dankbar und glücklich", sagte Linette nach ihrem Erfolg: "Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen."

Für Pliskova bleibt es bei zwei Finalteilnahmen auf Grand-Slam-Level. 2016 stand sie in New York im Endspiel, fünf Jahre später auch in Wimbledon. Die kampfstarke Linette träumt dagegen weiter vom ganz großen Überraschungscoup in Melbourne. Sie ist die dritte polnische Halbfinalistin bei den Australian Open seit Einführung des Profitennis 1968.

Linette im Halbfinale gegen Sabalenka

Sie trifft nun auf Aryna Sabalenka (Belarus), die auch in ihrem neunten Match in diesem Jahr ohne Satzverlust blieb. Die 24-Jährige gewann 6:3, 6:2 gegen die Kroatin Donna Vekic und peilt weiter ihren ersten großen Titel an. "Es fühlt sich hier besonders an", sagte Sabalenka.

Im zweiten Halbfinale trifft Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina auf Wiktoria Asarenka.

Mies im Doppel ausgeschieden

Andreas Mies hat im Doppel beim ersten Grand-Slam-Turnier mit seinem neuen Partner John Peers das Halbfinale verpasst. Der zweimalige French-Open-Gewinner verlor an der Seite des Australiers gegen das an Nummer acht gesetzten Duo aus Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien) 4:6, 7:6 (7:2), 2:6. Der Viertelfinaleinzug war dennoch der bislang größte Erfolg von Mies beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne.

Im vergangenen November hatte Mies die Trennung von seinem langjährigen Erfolgspartner Kevin Krawietz, mit dem er 2019 und 2020 in Paris auf Sand den Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, bekannt gegeben. Auch Krawietz hat in Tim Pütz einen neuen Doppelpartner. In Melbourne fehlt er allerdings, weil er demnächst Vater wird.