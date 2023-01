Australian Open Chatschanow im Halbfinale - Korda muss aufgeben Stand: 24.01.2023 08:03 Uhr

Der Russe Karen Chatschanow hat den Lauf des angeschlagenen US-Jungstars Sebastian Korda gestoppt und bei den Australian Open erstmals das Halbfinale erreicht.

Der Olympia-Finalist gewann das Viertelfinalmatch am Dienstag nach der Aufgabe seines Gegners beim Stand von 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Korda hatte sich am rechten Handgelenk verletzt und im zweiten Satz beim Stand von 3:2 eine Behandlungspause genommen.

Träume vom Titel sind geplatzt

Der 22-Jährige wurde getapt, doch das Problem beeinträchtigte ihn ganz offensichtlich schwer. Korda hatte vor fünf Jahren den Junioren-Titel geholt und zuvor mit seinen Leistungen Hoffnungen auf einen Sensations-Coup bei den Profis gemacht. Kordas Vater Petr hatte die Australian Open 1998 für Tschechien gewonnen.

"Zum zweiten Mal in Folge bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale zu stehen, fühlt sich großartig an" , sagte US-Open-Halbfinalist Chatschanow: "Aber es ist nicht die Art und Weise, die man sich für das Ende eines Matches wünscht." Am Donnerstag kämpft der Russe gegen den an Nummer drei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas oder den tschechischen Außenseiter Jiri Lehecka um das Finalticket.

Jelena Rybakina als erste Spielerin im Halbfinale

Als erste Spielerin hat Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina das Halbfinale in Melbourne erreicht. Die 23 Jahre alte Kasachin setzte sich in ihrem Viertelfinalmatch am Dienstag gegen die frühere French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland mit 6:2, 6:4 durch.

Das Match war im ersten Satz zwischenzeitlich wegen Regens unterbrochen worden. Nachdem das Dach in der Rod Laver Arena geschlossen wurde und der Platz wieder getrocknet war, konnte weitergespielt werden. "Ich bin sehr glücklich, dass erste Mal hier im Halbfinale zu stehen. Ich war etwas nervös, aber ich habe sehr gut gespielt" , sagte Rybakina.

Rybakina war in ihren drei Auftritten zuvor bei den Australian Open nie über die dritte Runde hinausgekommen. Die gebürtige Russin spielt seit 2018 für Kasachstan und bescherte dem Land mit dem Triumph beim Rasenturnier in Wimbledon im Vorjahr den ersten Grand-Slam-Titel.

