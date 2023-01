Australian Open Doppel-Spezialist Mies im Achtelfinale Stand: 21.01.2023 08:37 Uhr

Tennisprofi Andreas Mies hat bei den Australian Open im Doppel an der Seite von John Peers das Achtelfinale erreicht. Dänemarks Jungstar Holger Rune ist in Melbourne weiter ohne Satzverlust.

Der 32 Jahre alte Kölner Mies setzte sich am Samstag (21.01.2023, Ortszeit) mit dem Australier John Peers gegen Andre Göransson/Marc-Andrea Hüsler (Schweden/Schweiz) 6:4, 7:6 (7:5) durch. Mies und Peers treffen im Achtelfinale von Melbourne auf die beiden Australier Alex Bolt/Luke Saville.

Mies wieder im Achtelfinale, Krawietz pausiert

Mies ist der letzte verbliebene deutsche Profi im Doppel-Wettbewerb, nachdem Laura Siegemund mit ihrer belgischen Partnerin Kirsten Flipkens in der dritten Runde ausgeschieden war. Bereits im Vorjahr hatte es Mies in die Runde der letzten 16 geschafft. Damals spielte er noch gemeinsam mit Kevin Krawietz, mit dem er 2019 und 2020 die French Open gewann. Ende der vergangenen Saison verkündeten beide die Trennung. Der Coburger Krawietz spielt künftig mit dem Frankfurter Tim Pütz, mit dem er auch im Davis Cup ein Team bildet. Auf einen Start bei den Australian Open hatte Krawietz wegen der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes verzichtet.

Jungstar Rune weiter ohne Satzverlust

Dänemarks Jungstar Holger Rune macht auch in Melbourne weiter Eindruck. Der 19 Jahre alte Däne ist ohne Satzverlust ins Achtelfinale der Australian Open eingezogen. Rune setzte sich mit 6:4, 6:2, 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Ugo Humbert durch und geht nun ein schweres Duell mit Andrej Rublew an. Der Russe schaltete den Engländer Daniel Evans 6:4, 6:2, 6:3 aus. Rune hatte auf Grand-Slam-Niveau erstmals im vergangenen Jahr bei den French Open für Aufsehen gesorgt, als er das Viertelfinale erreichte. Der Weltranglistenzehnte gewann im vergangenen Jahr drei Titel, darunter auch das ATP-Turnier in München.

Der in Melbourne an Nummer neun gesetzte Rune hatte trotz des souveränen Siegs einen Schreckmoment: Anfang des zweiten Satzes in der John Cain Arena war er leicht umgeknickt und auf sein Handgelenk gefallen, verletzte sich aber ganz offensichtlich bei dem Sturz nicht schwerer. Der 19-Jährige ist der jüngste Spieler im Achtelfinale der Australian Open seit 2012.

Bencic im Achtelfinale

Bei den Frauen hat Olympiasiegerin Belinda Bencic das Achtelfinale erreicht. Die 25-Jährige Schweizerin schlug die Italienerin Camila Giorgi mit 6:2, 7:5 und wahrte damit die Chance auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. 2019 erreichte Bencic bei den US Open bereits einmal das Halbfinale eines Majors, in Melbourne ging es für sie noch nicht über das Achtelfinale hinaus. Ihren größten Erfolg feierte sie 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio, als Bencic sich im Finale in drei Sätzen gegen die Tschechin Marketa Vondrousova durchsetzte