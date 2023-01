Australian Open Doppel Mies/Peers erreicht Viertelfinale Stand: 23.01.2023 09:34 Uhr

Doppelspieler Andreas Mies ist beim ersten Grand-Slam-Auftritt mit seinem neuen Partner John Peers überraschend ins Viertelfinale der Australian Open gekommen.

Der zweimalige French-Open-Gewinner Mies siegte am Montag an der Seite des Australiers gegen die Lokalmatadoren Alex Bolt/Luke Saville souverän mit 6:0, 6:3 und steht damit in Melbourne erstmals in der Runde der besten acht Doppel.

Im Kampf ums Halbfinalticket warten als nächste Gegner auf Mies/Peers die an Nummer acht gesetzten Marcel Granollers (Spanien)/Horacio Zeballos (Argentinien). Im vergangenen November hatte Mies die Trennung von seinem langjährigen Erfolgspartner Kevin Krawietz, mit dem er 2019 und 2020 in Paris den Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, bekannt gegeben. Auch Krawietz hat in Tim Pütz einen neuen Doppelpartner, in Melbourne fehlt er allerdings, weil er bald Vater wird.

Russe Andrej Rublew träumt vom Halbfinale

In der Männerkonkurrenz feierte Andrej Rublew einen schwer erkämpften Sieg. Der Russe fiel jubelnd auf den Boden und ließ sich vom Publikum in der Rod Laver Arena feiern: Der 25-Jährige unternimmt den nächsten Versuch, endlich seinen Viertelfinal-Fluch bei Grand Slams zu durchbrechen. Am Montag setzte er sich in einem Achtelfinal-Krimi gegen den aufstrebenden Dänen Holger Rune mit 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) durch.

"Es ist das erste Mal, dass ich so ein Match noch gewinne. Ich zittere etwas" , sagte Rublew. Er steht zum insgesamt siebten Mal in der Runde der letzten Acht - weiter ging es für ihn noch nie. Der Moskauer bog die Partie gegen Rune im fünften Satz noch um und wehrte dabei zwei Matchbälle ab. Im Match-Tiebreak führte Rune bereits mit 5:0, musste sich aber doch noch geschlagen geben. Auf ihn wartet der Sieger der Abendpartie (Ortszeit) zwischen Titelfavorit Novak Djokovic und dem Australier Alex de Minaur.

Tschechin Linda Fruhvirtova scheidet aus

Der starke Lauf des tschechischen Toptalents Linda Fruhvirtova ist bei den Frauen im Achtelfinale geendet. Die 17-Jährige verpasste es damit, als jüngste Teilnehmerin seit 25 Jahren ins Viertelfinale einzuziehen. Fruhvirtova unterlag am Montag mit 2:6, 6:1, 3:6 der Kroatin Donna Vekic. "Es ärgert mich, ich werde in den nächsten Jahren aber hier noch einige Chancen bekommen. Ich habe definitiv gezeigt, dass ich es ins Grand Slam-Viertelfinale schaffen kann" , sagte Fruhvirtova.

Statt Fruhvirtova nimmt es nun Vekic mit Aryna Sabalenka aus Belarus auf, die ihr Duell mit Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz 7:5, 6:2 gewann. Sabalenka kommt ihrem ersten Major-Triumph einmal mehr näher. Bereits drei Halbfinale spielte die 24-Jährige auf der ganz großen Bühne, für mehr reichte es noch nicht.

Karolina Pliskova im Halbfinale

Auch Karolina Pliskova (Tschechien) und die Polin Magda Linette duellieren sich um ein Halbfinal-Ticket. Die frühere Weltranglistenerste Pliskova setzte sich souverän gegen Zhang Shuai aus China mit 6:0, 6:4 durch, Linette überraschte die Französin Caroline Garcia mit 7:6 (7:3), 6:4. Garcia hatte in der dritten Runde mit Laura Siegemund (Metzingen) die letzte im Wettbewerb verbliebene deutsche Athletin besiegt.