Australian Open Siegemund in Melbourne in Runde drei

Laura Siegemund hat bei den Australian Open die dritte Runde erreicht. Sie besiegte die Rumänin Irina-Camelia Begu.

Siegemund steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde des Turniers in Melbourne. Die 34-Jährige aus Metzingen kämpfte sich gegen die an Nummer 27 gesetzte Rumänin mit 5:7, 7:5, 6:3 durch. Die letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin im Turnier trifft nun auf Leylah Fernandez (Kanada) oder Caroline Garcia (Frankreich/Nr. 4).

Siegemund hatte erst am Vortag ihr Erstrundenmatch nach wetterbedingten Verschiebungen absolvieren können und dabei mit einem Dreisatz-Erfolg gegen Lucia Bronzetti ihren ersten Sieg auf Grand-Slam-Ebene seit dem Viertelfinaleinzug in Paris 2020 gefeiert. In Melbourne hatte sie 2016 schon einmal die dritte Runde erreicht.

Gegen Begu war es von Beginn an ein umkämpftes Match. Im ersten Durchgang schlug Siegemund beim Stand von 5:4 zum Satzgewinn auf, ließ sich das Service aber abnehmen. Doch ihr Kampfgeist war nicht gebrochen, sie verdiente sich den dritten Durchgang, in dem sie dann schnell davonzog.

Kuriose Szene - Collins freut sich zu früh

Kuriose Szene: Danielle Collins hat mit einem vorzeitigen Sieges-Jubel für einen Fauxpas gesorgt. Die US-Amerikanerin ließ ihren Schläger fallen und riss die Arme jubelnd in die Luft. Sie hatte den Drittrundeneinzug nach einem harten Stück Arbeit geschafft - dachte sie zumindest und ging in Richtung des Netzes, um sich die Gratulation ihrer Gegnerin Karolina Muchova abzuholen.

Doch die kam nicht. Collins, die 29-jährige US-Amerikanerin, hatte sich beim Stand von 7:3 im Tiebreak des dritten Satzes zu früh gefreut. Im Entscheidungsdurchgang wird seit 2019 in Melbourne ein sogenannter Match-Tiebreak bis 10 gespielt.

"Ich wäre am liebsten im Boden verschwunden" , sagte die an Position 12 gesetzte Spielerin im Anschluss, ihr verfrühter Jubel war Collins ziemlich peinlich. Immerhin gewann sie am Ende tatsächlich mit 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:6).

Ruud scheitert früh

Bei den Männern ist Casper Ruud überraschend in der zweiten Runde gescheitert. Der zweimalige Grand-Slam-Finalist aus Norwegen unterlag dem US-Amerikaner Jenson Brooksby 3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 2:6 und muss die Hoffnung auf den ersten großen Titel vorerst aufgeben.

Ruud war im vergangenen Jahr sowohl bei den French Open als auch den US Open ins Finale eingezogen. In Melbourne ging er an Position zwei gesetzt an den Start. Auch der topgesetzte Rafael Nadal hat sich bereits aus dem Turnier verabschiedet.

Toiletten-Diskussionen um Djokovic

Toiletten-Diskussionen um Novak Djokovic: Der 21-malige Grand-Slam-Sieger hat Berichten widersprochen, er sei in seinem Erstrundenmatch am Dienstag ohne Erlaubnis von Schiedsrichterin Aurelie Tourte während des ersten Satzes aufs stille Örtchen gegangen. "Ich habe mich ihr oder den Regeln nicht widersetzt. Sie hat mir die Erlaubnis erteilt und gesagt, ich solle schnell sein" , schrieb Djokovic bei Instagram.

Die Schiedsrichterin habe ihm nur hinterhergerufen, um ihm zu sagen, dass die Toilette auf der anderen Seite des Feldes sei. Er habe aber eine gefunden. Das Reglement sieht Toilettenpausen in erster Linie zwischen den Sätzen vor, schließt dies aber im üblichen zeitlichen Rahmen während der Seitenwechsel auch nicht aus. Djokovic gewann das Match gegen Roberto Carballes Baena 6:3, 6:4, 6:0.

Mies im Doppel weiter

Doppelspieler Andreas Mies hat beim ersten Grand-Slam-Auftritt mit seinem neuen Partner John Peers die zweite Runde erreicht. Der zweimalige French-Open-Gewinner setzte sich an der Seite des Australiers gegen die Inder Yuki Bhambri und Saketh Myneni mit 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3 durch.

Im vergangenen November hatte Mies die Trennung von seinem langjährigen Erfolgspartner Kevin Krawietz, mit dem er 2019 und 2020 in Paris den Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, bekannt gegeben. Auch Krawietz hat in Tim Pütz einen neuen Doppelpartner, in Melbourne fehlt er allerdings wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes. Pütz trat derweil mit dem Franzosen Nicolas Mahut an, das Duo verlor in der ersten Runde.