Australian Open Siegemund scheidet im Doppel aus Stand: 20.01.2023 07:29 Uhr

Laura Siegemund kann sich bei den Australian Open komplett auf ihr Drittrunden-Match im Einzel konzentrieren.

Die 34-Jährige schied am Freitag im Doppelwettbewerb mit ihrer belgischen Partnerin Kirsten Flipkens durch ein 6:7 (2:7), 4:6 gegen die Russinnen Anastasia Potapowa und Jana Sisikowa aus.

Samstag im Einzel gefordert

"Es war ein schwieriges Match", sagte Siegemund hinterher: "Ich war heute auch nicht ganz so explosiv wie sonst und konnte am Netz nicht so viel helfen." Am Samstag kämpft Siegemund im Einzelwettbewerb gegen die an Nummer vier gesetzte Französin Caroline Garcia um den Einzug ins Achtelfinale.

Die Schwäbin ist die einzige Spielerin aus dem deutschen Starterfeld, die den Sprung in die dritte Runde geschafft hat. In ihrem Zweitrunden-Match hatte sie am Donnerstag die Rumänin Irina-Camelia Begu in drei Sätzen besiegt.

"Aktiv" gegen Garcia

"Das muss ich jetzt schnell abwischen", sagte Siegemund, die sich schon auf ihr erstes Drittrunden-Match bei den Australian Open seit ihrem Debüt 2016 freute: "In einem großen Stadion abends ein großes Match zu spielen - dafür sind wir alle hier." Gegen Garcia wolle sie "aktiv" und "variabel" spielen und sich "nicht auf ihr Power-Tennis einlassen".