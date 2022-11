ATP Finals "Frieden!" Rublev setzt Zeichen bei Sieg gegen Medvedev Stand: 14.11.2022 17:06 Uhr

Andrey Rublev hat zum Auftakt der ATP Finals gegen seinen russischen Landsmann Daniil Medvedev gewonnen - und setzte ein politisches Zeichen.

Rublev gewann bei dem Turnier in Turin gegen Medvedev in einem umkämpften Match 6:7, 6:4 und 7:6. Im zweiten Match der Gruppe treffen am Abend Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und Novako Djokovic (Serbien) aufeinander.

Rublev fordert "Frieden"

Rublev nutzte die Bühne für eine Zeichensetzung. Im Tennis unterschreiben Spieler häufig eine Scheibe, die auf der Kamera liegt. Rublev schrieb: "Frieden, Frieden, Frieden - das ist alles, was wir brauchen." Sein Heimatland führt seit Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bei einem Match in Dubai damals sendete er auf gleiche Weise mit "No War Please" ("Bitte keinen Krieg") eine ähnliche Botschaft.

Der Umgang mit Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus ist im Tennis unterschiedlich. Wimbledon schloss 2022 alle Teilnehmenden aus beiden Ländern aus. Auf der ATP-Tour der Männer und er WTA-Tour der Frauen sind Aktive aus Russland und Belarus individuell zugelassen.

ATP Finals mit den besten acht der Saison

Bei den ATP-Finals in Turin treten die besten acht Tennisprofis der aktuellen Saison an. Rafael Nadal (Spanien), Casper Ruud (Norwegen), Stefanos Tsitsipas (Griechenland), Novak Djokovic (Serbien), Daniil Medvedev (Russland), Felix Auger-Aliassime (Kanada), Andrey Rublev (Russland) und Taylor Fritz (USA) sind dabei.

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz (Spanien) musste kurzfristig wegen eines Bauchmuskelrisses absagen. Deutschlands bester Spieler, der zweifache Finals-Sieger (2021, 2018) und Titelverteidiger Alexander Zverev, ist nicht qualifiziert.