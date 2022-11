Niederlage auch gegen Auger-Aliassime Nadal bei ATP Finals vor dem Aus Stand: 15.11.2022 17:10 Uhr

Rafael Nadal hat bei den ATP Finals in Turin auch das zweite Match verloren und hat damit kaum noch Chancen aufs Weiterkommen.

Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner aus Spanien verlor bei den ATP-Finals in Turin am Dienstag (15.11.2022) gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime glatt in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6. Nach einer erneut schwachen Leistung belegt Nadal, der sich in seiner Auftaktpartie gegen Turnier-Neuling Taylor Fritz ebenfalls in zwei Sätzen geschlagen geben musste, nun den letzten Platz in der der "Grünen Gruppe".

Im zweiten Spiel des Tages trifft in der Nadal-Gruppe der Däne Casper Ruud (21.00 Uhr) auf den US-Amerikaner Fritz. Auch Ruud hatte das erste Match beim prestigeträchtigen Turnier zum Jahresabschluss für sich entschieden.

ATP Finals mit den besten acht der Saison

Bei den ATP Finals in Turin treten die besten acht Tennisprofis der aktuellen Saison an. Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz (Spanien) musste kurzfristig wegen eines Bauchmuskelrisses absagen. Nadal und Tsitsipas haben in Italien die Chance, Alcaraz zum Jahresabschluss als Nummer eins der Welt abzulösen.

Deutschlands bester Spieler, der zweifache Finals-Sieger (2021, 2018) und Titelverteidiger Alexander Zverev, ist nach seiner langwierigen Verletzung nicht am Start.