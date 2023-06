Multisport-Event in Berlin Was man über Special Olympics wissen muss Stand: 15.06.2023 07:53 Uhr

Wer, wie, was ist wann und wo zu sehen? Die Sportschau beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Special Olympics World Games, die am Samstag in Berlin starten.

Was sind Special Olympics - und wann geht es los?

Die Special Olympics World Games, kurz Special Olympics, sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Rund 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten an. Vom 17. bis 25. Juni 2023 steigt das Riesenevent in Berlin - und damit erstmals in Deutschland.

Welche Werte wollen die Special Olympics fördern?

Special Olympics unterstützt die Menschen mit geistiger Behinderung nicht nur durch den Sport, sondern auch durch weltweite Gesundheits-, Bildungs- und Qualifizierungsprogramme. Übergeordnete Ziele sind Sichtbarmachung, mehr Anerkennung und Selbstvertretung.

Die Ausrichter in Berlin freuen sich nach eigenen Worten auf "ein internationales, buntes Fest des Sports für mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung. Insgesamt geht es um die verbindende Kraft des Sports, Höhepunkt sind alle zwei Jahre die Special Olympics World Games".

Was ist der Unterschied zu den Paralympics?

Special Olympics ist eine vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Die Paralympics sind die Olympischen Spiele für Sportlerinnen und Sportler mit körperlicher Behinderung.

Wann begann die Bewegung - und durch wen?

Gründerin ist die Amerikanerin Eunice Kennedy Shriver, die den Einsatz für mehr Rechte und Akzeptanz für Menschen mit geistiger Behinderung zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat. Sie ist die Schwester von Ex-Präsident John F. Kennedy, die beiden hatten in Rosemary Kennedy noch eine weitere Schwester mit geistiger Behinderung. Aus einem internationalen Jugendcamp im Jahr 1963 entstand die Idee zu den Weltspielen, 1968 stiegen mit mehreren Tausend Athletinnen und Athleten aus den USA und Kanada die ersten Special Olympics World Games in Chicago.

Wer darf teilnehmen?

Athleten müssen einen schriftlichen Nachweis über ihre geistige Behinderung haben. Mindest-Alter: 16 Jahre. Athleten müssen mindestens seit drei Jahren trainieren. Athleten müssen vorher an mindestens zwei regionalen Veranstaltungen von Special Olympics teilgenommen haben.

Wann und wo steigt die Eröffnungsfeier?

Die Eröffnungsfeier startet am 17. Juni 2023 im Berliner Olympiastadion ab 20.15 Uhr, die Tickets kosten zwischen 10 und 35 Euro.

Wo werden die Spiele im TV übertragen?

Die Eröffnungsfeier kommt live im rbb, bei sportdeutschland.tv und bei Sky. In ARD und ZDF gibt es wechselweise tägliche Zusammenfassungen, sportdeutschland.tv streamt die Veranstaltungen live. Bei DAZN gibt es Highlight-Clips und ebenfalls tägliche Zusammenfassungen. Sky schaltet sich live zum Beispiel bei Leichtathkletik, Schwimmen, Fußball und Unified Sports ein, zeigt Dokumentationen und ebenfalls Höhepunkte und Zusammenfassungen. (Eine Übersicht teilweise mit Startzeiten der Übertragungen gibt es hier)

Welche Sportarten finden wann statt?

