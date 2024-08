Bielefeld wieder ohne Heimsieg Young rettet Arminia ein Remis gegen Sandhausen Stand: 31.08.2024 15:56 Uhr

Arminia Bielefeld hat in der 3. Liga einen weiteren Heimsieg verpasst, ist aber im sechsten Pflichtspiel der Saison ungeschlagen geblieben.

Die Bielefelder kamen am Samstag (31.08.2024) im Heimspiel gegen den SV Sandhausen zu einem 1:1 (0:0).

Die Arminia war von Beginn an die überlegene Mannschaft. Doch überraschend hatte Sandhausen in der 27. Minute die erste gute Torchance der Partie: Bielefeld-Keeper Jonas Kersken parierte erst gegen Dominic Baumann und dann auch gegen Christoph Ehlich stark. Nur rund zwei Minuten später bewahrte Kersken sein Team erneut vor einem Rückstand, als er einen abgefälschten Schuss von Marco Schikora abwehrte.

In der 38. Minute wurden dann auch die Bielefelder gefährlich: Ein Missverständnis in der Sandhäuser Abwehr führte zu einer Doppelchance von Maël Corboz und Merveille Biankadi, die aber am SVS-Torhüter Timo Königsmann scheiterten.

Sandhausen geht in Führung

In der zweiten Halbzeit war Bielefeld weiter die aktivere Mannschaft, konnte aber keinen großen Druck aufbauen. Erst in der 66. Minute bot sich Julian Kania eine große Chance zur Führung: Doch der Bielefelder verpasste mit seiner Grätsche eine Hereingabe Louis Oppie knapp.

Und wenig später gingen dann völlig überraschend die Gäste in Führung: Ein Eckball von links landete bei Dominic Baumann, der Richtung Tor köpfte. Jeremias Lorch nickte den Ball dann mit den Haarspitzen über die Linie (74.).

Young gleicht aus

Die Bielefelder kämpften, blieben aber zunächst glücklos. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit schoss Isaiah Young einen abgeprallten Ball zum umjubelten Ausgleich ins Netz.

Arminia nun mit zwei Auswärtsspielen

Für die Bielefelder geht es am 7. September im Westfalenpokal weiter. In dem Zweitrundenspiel ist die Arminia am 7. September ab 15.00 Uhr beim SC Peckeloh zu Gast. Das nächste Drittliga-Spiel für Bielefeld steht am 15. September um 13.30 Uhr an, dann sind die Ostwestfalen bei Erzgebirge Aue gefordert.