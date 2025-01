WDR-Sport Viktoria Köln baut gegen Mannheim Siegesserie aus Stand: 24.01.2025 20:55 Uhr

Viktoria Köln hat in der 3. Liga den fünften Sieg in Serie gefeiert und sich weiter an die Aufstiegsplätze herangearbeitet.

Die Viktoria setzte sich am Freitagabend zum Auftakt des 21. Spieltags mit 1:0 (1:0) gegen den SV Waldhof Mannheim durch und zog als Tabellenvierter nach Punkten mit dem Tabellendritten 1. FC Saarbrücken gleich. Mannheim, das im sechsten Spiel in Folge sieglos blieb, schwebt als Tabellen-15. weiter in Abstiegsgefahr. Serhat-Semih Güler (39.) erzielte das entscheidende Tor für Köln per Foulelfmeter.

Cueto verstärkt Viktoria ab sofort

Kurz vor der Partie verkündete Köln einen weiteren Neuzugang: Linksaußen Lucas Cueto kehrt zur Viktoria zurück. Der 28-Jährige und gebürtige Kölner spielte bereits 2020 eine Saison für den Klub.

In der Startelf stand Cueto nicht, trotzdem nahm Trainer Olaf Janßen nach dem 3:2-Sieg in Dresden zwei Änderungen vor: Tobias Eisenhuth und Niklas May starteten für den in Dresden herausragenden Said El Mala (Pferdekuss) und Robin Velasco.

Kaum Tormöglichkeiten - Elfmeter beschert Köln die Führung

In der Anfangsphase überließen die Kölner den Gästen den Ball und lauerten auf Konter, doch weder die Viktoria noch der Waldhof konnten sich gegen gut geordnete Abwehrketten Chancen herausspielen. Kölns Top-Torjäger Güler (12.) schnappte sich nach einem Luftloch von Mannheims Malte Karbstein am Mittelkreis den Ball und wäre beinahe davongezogen, doch Lukas Klünter grätschte den Viktoria-Angreifer noch ab.

Nach den ersten 15 Minuten wurde auch Köln in der Offensive aktiver. Die erste nennenswerte Chance hatte die Viktoria durch Güler (18.). Eine Flanke von May von der linken Seite fand den Angreifer am zweiten Pfosten, doch Güler konnte den Ball mit gestrecktem Bein nicht mehr auf das Tor bringen. Für Mannheim versuchte es Janne Sietan (24.) mit einem Flachschuss von der Strafraumkante, der Kölns Keeper Dudu allerdings keine Probleme bereitete.

Insgesamt strahlten beide Teams wenig Torgefahr aus - bis zur 39. Minute. Bei einem Luftduell im Waldhof-Strafraum stieß Mannheims Klünter seinem Gegenspieler Eisenhuth den Ellbogen ins Gesicht, Schiedsrichter Martin Wilke entschied umgehend auf Foulelfmeter. Güler (39.) trat an und traf sicher unten rechts ins Eck zur 1:0-Führung.

Mannheim arbeitet, bleibt aber glücklos

In der zweiten Hälfte forderten die Mannheimer einen Foulelfmeter, nachdem Nicklas Shipnoski (52.) in einem Zweikampf mit Kölns Christoph Greger zu Fall gekommen war. Doch Schiedsrichter Wilke winkte sofort ab, Shipnoski agierte zu zögerlich vor dem Tor.

Der Waldhof blieb mutig und spielte weiter nach vorne, doch die mit 20 Treffern - gemeinsam mit Alemannia Aachen - schwächste Offensive der Liga agierte im letzten Drittel des Spielfelds erneut nicht präzise genug und ohne zündende Ideen. Die beste Möglichkeit der Partie hatte Mannheim nach einer Flanke von Arianit Ferati (86.), doch sowohl Kennedy Okpala als auch Maximilian Thalhammer verpassten am zweiten Pfosten. Mannheim drückte bis zum Spielende auf den Ausgleich, blieb aber glücklos.

Schon in der letzten Woche war Mannheim gegen den FC Ingolstadt trotz eines Torschussverhältnisses von 20:1 und einer längeren Überzahl nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Viktoria nun gegen 1860

Für die Viktoria geht es am nächsten Samstag (16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den TSV 1860 München weiter. Mannheim empfängt am Samstag (14 Uhr) den SC Verl.

