WDR-Sport VfL gegen TBV - NRW-Derby in der Handball-Bundesliga

Mit einem Erfolg auf europäischer Bühne und einem Auswärtssieg in der Liga ist der VfL Gummersbach gut in die neue Saison gekommen. Gegner TBV Lemgo hat Nachholbedarf.

Eine Woche nach dem Einzug in die Gruppenphase der EHF European League vor heimischer Kulisse steht für den VfL Gummersbach am Sonntag (15.09.2024) das erste Bundesliga-Heimspiel der Saison 2024/25 auf dem Programm. Wenn sich die Türen der Gummersbacher Arena am Sonntag öffnen, gastiert der TBV Lemgo Lippe um 16:30 Uhr zum Traditionsduell im Oberbergischen.

"Ich bin sehr gespannt auf das erste Bundesliga-Heimspiel", erklärt VfL-Neuzugang Teitur Einarsson auf der Website des Vereins: "Die Fans machen Spaß und ich freue mich auf die Saison und mehr Stimmung!"

Gegner Lemgo kommt als eingespieltes Team

Mit dem TBV Lemgo Lippe, der das 42. Jahr in Folge in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten ist, treffen die Gummersbacher am Sonntag auf den Tabellenzehnten der vergangenen Saison, der auch in dieser Runde über ein eingespieltes Team verfügt. Die Mannschaft aus Ostwestfalen zeichnet sich vor allem durch eine kompromisslose Abwehr und ein erfolgreiches "Sieben-gegen-Sechs" aus.

In der Sommervorbereitung haben die Lipperländer mit einer starken Form auf sich aufmerksam gemacht. In dieser hat der TBV an vier Turnieren teilgenommen und diese allesamt gewonnen. Insgesamt konnte das Team von Cheftrainer Florian Kehrmann zwölf der 13 Testspiele für sich entscheiden.

Zerbe-Abgang schmerzt

Im Vergleich zur vergangenen Saison hat sich das Team zudem nur punktuell verändert. Den drei Abgängen Lukas Zerbe (THW Kiel), Emil Laerke (Skanderborg-Aarhus) und Finn Zecher (TuS N-Lübbecke) stehen die drei Neuzugänge Hendrik Wagner (HSG Wetzlar), Jarnes Faust (THW Kiel) und Constantin Möstl (Alpla HC Hard) gegenüber.

"Lemgo ist immer eine starke und stabile Mannschaft", glaubt Einarsson: "Aber wir müssen uns einfach auf unser Spiel fokussieren. Wenn wir auf unser Niveau kommen, dann gewinnen wir!"

Heimniederlage zum Auftakt

Anders als der VfL Gummersbach starteten die Lemgoer nach der erfolgreichen Vorbereitung mit einer deutlichen 20:28-Heimniederlage gegen die MT Melsungen in die neue Bundesliga-Spielzeit. Die Blau-Weißen aus dem Oberbergischen hingegen legten mit drei Siegen aus drei Pflichtspielen einen optimalen Auftakt in die neue Runde hin.

Zuletzt zogen die Sigurdsson- Schützlinge gegen Mors-Thy Håndbold souverän in die Gruppenphase der EHF European League ein. "Die beiden Spiele gegen Mors haben wir gut gemeistert. Wir haben eine sehr gute Abwehr gespielt, dann kommen die Gegenstöße und das brauchen wir für unseren weiteren Weg in Europa, aber auch in der Bundesliga", resümiert der Linkshänder.

Gummersbach mit ansteigender Bilanz

In der vergangenen Saison konnte der VfL beide Ligaspiele gegen den TBV gewinnen. In Lemgo gelang in der Rückrunde ein 26:23-Sieg. Im Hinspiel hatte der VfL mit 30:27 die Nase vorn. In der Gesamtstatistik war das Ergebniskorrektur, denn dort liegt Lemgo weiter vorn. In 78 direkten Duellen siegte Lemgo 37 mal, Gummersbach gewann 34 Spiele. Dazu gab's sieben Unentschieden.