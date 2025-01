8 Spiele ohne Niederlage Verl bezwingt Aachen dank Kijewski-Doppelpack Stand: 25.01.2025 16:16 Uhr

Der SC Verl hat seine Serie in der 3. Liga mit einem Heimsieg gegen Alemannia Aachen auf acht ungeschlagene Spiele ausgebaut.

Von Bastian Hahne

Die Ostwestfalen setzten sich am Samstag dank eines Doppelpacks von Verteidiger Niko Kijewski (55./74.) mit 2:1 (0:0) durch und verkürzten den Rückstand auf die vorderen Plätze. Soufiane El-Faouzi traf für Aachen (84.), das in der Tabelle auf Rang zwölf abrutschte.

Im Vergleich zum Auswärtssieg bei Wehen Wiesbaden (0:1) veränderte Verls Trainer Alexander Ende sein Team auf zwei Positionen: Yari Otto und Julian Stark begannen anstelle von Tom Baack und Timur Gayret. Bei Aachen rückten Felix Meyer, Lukas Scepanik und Anton Heinz für Patrick Nkoa, Florian Heister und Kevin Goden in die Startformation.

Später Chancenwucher bei Aachen

Beiden Mannschaften war von Beginn an das große Selbstvertrauen anzumerken, es ging mit hohem Tempo hin und her, auch wenn Torchancen oder nur Torschüsse zunächst ausblieben. Die Alemannia presste früh, konnte gewohnt ballsichere Verler damit aber nicht beeindrucken. Es dauere bis zur 27. Minute, bis der erste Torschuss der Partie abgegeben wurde: Bei einem direkten Freistoß von Marcel Benger musste sich Aachens Schlussmann Jan Olschowsky strecken, um das Gegentor zu verhindern.

Wenig später kam auch die Alemannia zu ihrer erste Chance, als ein abgefälschter Schuss von Scepanik an der Querlatte landete (29.). Noch dicker war die Chancen von Anas Bakhat, der in der 38. Minute frei auf das Verler Tor und Keeper Philipp Schulze zulief, den Ball dann aber an Torhüter und Tor vorbeischob. Kurz vor der Pause hatte Heinz noch einmal eine Kopfballchance, die Schulze entschärfen konnte (44.). Der SCV-Torhüter musste kurz darauf auch noch einen Schuss von Bakhat parieren (45.+1). Aufgrund dieser Chancen wäre eine Aachener Führung zur Pause verdient gewesen, es blieb aber beim 0:0.

Kijewski zweimal fast identisch

Die erste gute Gelegenheit der zweiten Hälfte hatte Verl, erneut durch einen Freistoß von Berkan Taz, den Olschowsky gerade noch um den Pfosten lenkte (54.). Bei der folgenden Taz-Ecke schlug der Ball dann aber doch im Aachener Tor ein. Kijewski war am ersten Pfosten per Volley zur Stelle und traf zum 1:0 für Verl (55.). Aachens Trainer Heiner Backhaus reagierte auf den Rückstand und brachte mit Daouda Beleme und Niklas Castelle zwei neue Offensive (60.).

Fast hätte Aachen durch Mika Hanraths ausgeglichen, als der einen langen Einwurf mit dem Kopf verlängerte und Schulze prüfte (62.). Bakhat hätte in der 65. Minute eigentlich für die Alemannia ausgleichen müssen, setzte einen freien Kopfball aus kurzer Distanz aber über das Tor.

Aber die Geschichte wiederholte sich. Auf vergebene Aachener Chancen folgte erneut ein Tor von Verl. Wieder war es eine Ecke von Taz, wieder war es Kijewski, der am ersten Pfosten zur Stelle war und dieses Mal mit sehenswert mit der Hacke zum 2:0 traf (74.). In der Schlussphase machte El-Faouzi die Partie mit dem Anschlusstreffer noch einmal spannend (84.). Aachen warf in der Folge alles nach vorne und kam durch Bakhat dem Ausgleich erneut sehr nahe (90.+1). Der SC Verl rettete die knappe Führung aber über die Zeit.

Aachen am Freitag gegen Cottbus

Für die Alemannia geht es am kommenden Freitag (31.01.2025/19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Energie Cottbus weiter. Der SC Verl ist einen Tag später (14 Uhr) bei Waldhof Mannheim zu Gast.

Unsere Quellen: