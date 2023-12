WDR-Sport Verbandspokal: Viktoria Köln und Düren arbeiten sich ins Viertelfinale Stand: 12.12.2023 20:52 Uhr

Das war durchaus ein Stück Arbeit für den Fußball-Drittligisten Viktoria Köln: Beim Landesligisten FC Pesch wurden die Rechtsrheinischen im Mittelrheinpokal-Achtelfinale mit Widerstand konfrontiert.

Die Viktoria, die zuletzt dreimal in Folge den Mittelrheinpokal holte, schlug den FC Pesch am Mittwoch (13.12.2023) mit 3:1 (1:0). Valdrin Mustafa (11.) brachte die Viktoria früh in Führung, doch danach fand die tonangebende Elf von Cheftrainer Olaf Janßen erstmal kein Durchkommen mehr. Mustafa schnürte dann mit seinem Tor kurz nach dem Wiederanpfiff (48.) den Doppelpack.

Drei Elfmeter in Pesch: Russo trifft vom Punkt

Der Landesligist leistete aber leidenschaftliche Gegenwehr. Viktoria-Torwart Kevin Rauhut musste einen Foulelfmeter und den Nachschuss parieren (66.). In der Schlussphase verwandelte dann Marcel Dawidowski einen Strafstoß nach Handspiel (75.), Rauhut war ohne Chance. Aber es war Kölns Stefano Russo, der den Schlusspunkt der Partie setzte - ebenfalls vom Elfmeterpunkt (89.).

Düren nach Sieg über Bezirksligist im Viertelfinale

Auch der Regionalligist 1. FC Düren steht im Viertelfinale. Die Dürener bezwangen ebenfalls am Mittwochabend den Bezirksligisten Germania Eicherscheid mit 2:0 (0:0). Leon Volz brach den Bann mit seinem Tor in der 50. Spielminute, aber der Außenseiter wehrte sich nach Kräften und ärgerte den Regionalligisten in bemerkenswerter Art und Weise. Kevin Goden (67.) traf dennoch zum 2:0 und sorgte für die Vorentscheidung.