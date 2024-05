WDR-Sport Telekom Baskets Bonn: Profivertrag für Janne Müller Stand: 31.05.2024 16:48 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben Eigengewächs Janne Müller mit einem Profivertrag bis 2027 ausgestattet.

Wie der Basketball-Bundesligist am Freitag mitteilte, ist der U18-Nationalspieler damit der erste Neuzugang für die kommende Saison. Der 17 Jahre alte Guard soll fester Bestandteil des Bundesligakaders werden, aber per Doppellizenz weiterhin für Kooperationspartner Dragons Rhöndorf auflaufen, mit denen er zuletzt die Meisterschaft in der 2. Basketball Bundesliga Pro B gewann.

"Er hat in der vergangenen Saison schon einige Trainingseinheiten bei den Profis mitgemacht und dabei einen guten Eindruck hinterlassen", so Bonns Trainer Roel Moors. "Wir sind davon überzeugt, dass er durch harte Arbeit in den nächsten Jahren wichtig für uns werden kann."