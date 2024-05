WDR-Sport Leichtathletik-EM: 21 Athletinnen und Athleten aus NRW dabei Stand: 31.05.2024 17:28 Uhr

Das deutsche Team komplett für die Leichtathletik EM in Rom (7. bis 12. Juni) ist komplett: 114 Athletinnen und Athleten reisen nach Italien, davon kommen 21 von Vereinen aus NRW.

Angeführt wird die Mannschaft Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo angeführt, zudem sind mit Gina Lückenkemper (100 m), Konstanze Klosterhalfen (5.000 und 10.000 m), Richard Ringer (Halb-Marathon), Julian Weber (Speer) und Niklas Kaul (Zehnkampf) alle fünf deutschen Europameister von München am Start.

Hochspringerin Christina Honsel im Sprung

"Deutschland wird wiederholt mit einem großen Team bei der EM ins Rennen gehen. Angesichts der guten Vorleistungen unserer Athletinnen und Athleten bin ich zuversichtlich, dass wir bei der Medaillenvergabe in zahlreichen Wettbewerben ein Wort mitreden werden", sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner: "Für unsere Top-Athlet:innen ist es eine ideale Standortbestimmung in Hinblick auf die Olympischen Spiele im August. Ansonsten gilt es, sich so gut wie möglich international in Szene zu setzen."

Aus NRW sind diese 21 Athletinnen und Athleten bei der Europameisterschaft dabei:

Frauen Name Disziplin Verein Jennifer Montag 4x100 Meter TSV Bayer 04 Leverkusen Konstanze Klosterhalfen 5.000/10.000 Meter TSV Bayer 04 Leverkusen Marlene Meier 100 Meter Hürden TSV Bayer 04 Leverkusen Lea Meyer 3.000 Meter Hindernis TSV Bayer 04 Leverkusen Christina Honsel Hochsprung TV Wattenscheid 01 Kristin Gierisch Dreisprung TSV Bayer 04 Leverkusen Julia Ritter Kugelstoßen TV Wattenscheid 01 Marieke Steinacker Diskuswurf TSV Bayer 04 Leverkusen Sophie Weißenburg Siebenkampf TSV Bayer 04 Leverkusen