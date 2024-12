WDR-Sport "Toughes Spiel" gegen Inter: Leverkusen vor nächster Reifeprüfung Stand: 09.12.2024 16:42 Uhr

Bayer Leverkusen will seine Siegesserie auch in der Champions League fortsetzen - hat mit Inter Mailand aber einen dicken Brocken vor der Brust.

Das Wiedersehen mit Kumpel Hakan Calhanoglu lässt Jonathan Tah kalt. Vor dem wegweisenden Champions-League-Kracher gegen Inter Mailand habe er "noch" keinen Kontakt mit dem Spielmacher der Italiener gehabt, sagte der Abwehrchef von Bayer Leverkusen - denn der volle Fokus gilt zunächst dem Kampf um das Achtelfinale der Königsklasse: "Nach dem Spiel können wir wieder Freunde sein."

Tah und Calhanoglu gemeinsam in Leverkusen

Hakan Calhanoglu (l.) und Jonathan Tah in der Saison 2016/17

Von 2013 bis 2014 hatten Tah und Calhanoglu beim Hamburger SV zusammengespielt, später wurden sie auch in Leverkusen Teamkollegen - am Dienstag (21 Uhr) stehen sie sich beim Gastspiel des italienischen Meisters im Rheinland auf der größten europäischen Fußball-Bühne gegenüber. "Es wird ein toughes Spiel", sagt Tah, "Inter ist einfach sehr, sehr gut besetzt auf allen Position." Inter hat in der Königsklasse noch kein Spiel verloren und kein Gegentor kassiert und ist zudem seit 14 Pflichtspielen unbesiegt.

Doch Double-Gewinner Leverkusen geht nach fünf Pflichtspielsiegen in Folge mit reichlich Rückenwind und dem schon verloren geglaubten Selbstverständnis der Meistersaison in die Partie. Das glanzlose 2:1 gegen den FC St. Pauli am Samstag sei zwar "nicht spektakulär" gewesen, sagte Trainer Xabi Alonso, "aber wir waren intelligenter."

Leverkusen kann mit Inter gleichziehen

Die Leverkusener setzen sich anders als zum Saisonstart auch in den engen Spielen wieder durch, von der krachenden 0:4-Pleite beim FC Liverpool Anfang November erholte sich die seitdem ungeschlagene Werkself bestens, warf in der Vorwoche unter anderem den FC Bayern aus dem Pokal.

Mit Inter wartet nun die nächste Reifeprüfung. "Jeder, der hier in die BayArena kommt, weiß: Es ist nicht einfach gegen uns", betonte Tah daher selbstbewusst. Drei Spieltage vor Ende der neuen Ligaphase könnten die Leverkusener (10 Punkte) mit den Mailändern gleichziehen.

Schick ist wieder eine Option

Weiterhin ein Fragezeichen steht dabei hinter dem Einsatz von Patrik Schick. Der Stürmer könnte aber nach seinem Ausfall am vergangenen Wochenende wieder eine Option sein. "Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Er fühlt sich besser", sagte Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz am Montag. Man werde am Dienstag entscheiden, ob Schick von Beginn oder erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel kommt. Am Abschlusstraining konnte der Tscheche am Montag teilnehmen.

Gegen St. Pauli startete der engagierte, aber teils glücklose Nathan Tella in der Sturmspitze. Sollte Schick nicht rechtzeitig fit werden, könnten gegen Inter "vielleicht" auch Martin Terrier oder der extrem formstarke Florian Wirtz dort spielen, so Alonso. Definitiv verzichten muss Alonso weiterhin auf Victor Boniface, Amine Adli und Jonas Hofmann.

Klar ist: Mit einem Sieg hätte die Werkself gute Karten, unter die Top Acht zu kommen und damit erstmals seit der Saison 2016/2017 ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen. "Ein Sieg wäre natürlich am Besten. Wir sind grundsätzlich in einer guten Ausgangslage", sagte Tah und ergänzte: "Es ist alles drin."