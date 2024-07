WDR-Sport Testspiele: RWE und Arminia remis - Aachen siegt Stand: 20.07.2024 19:06 Uhr

Die Drittligisten Rot-Weiss Essen und Arminia Bielefeld sind zum Abschluss ihrer Trainingslager jeweils zu einem Unentschieden gekommen. Alemannia Aachen gewann.

Drittligist Rot-Weiss Essen ist in einem Testspiel gegen den Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II nicht über ein Remis hinausgekommen. Die beiden Teams trennten sich zum Abschluss des Trainingslagers in den Niederlanden am Samstag 1:1 (0:0). Nach einem Foul an Ekin Celebi verwandelte Leonardo Vonic den folgenden Elfmeter zum 1:0 für RWE, Kushtrim Asallari (73.) glich für die Borussia aus. Der Härtetest für die am 3. August beginnende Saison folgt am Freitag (19 Uhr), wenn Essen an der Hafenstraße den deutschen Doubler-Sieger Bayer Leverkusen empfängt.

Aufsteiger Alemannia Aachen fuhr dagegen einen weiteren Sieg ein. Gegen den Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel setzten sich die Schwarz-Gelben mit 3:0 (1:0) durch. Anton Heinz (29.), Thilo Töpken (65.) und Charlison Benschop (86.) trafen für Aachen. Vor dem ersten Liga-Spiel am am 3. August gegen RWE bestreitet die Alemannia noch Testspiele gegen den niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade (27. Juli) und den Oberligisten TuS Koblenz (28. Juli).

Arminia Bielefeld kam im letzten Test im Rahmen des Trainingslagers in Südtirol zu einem 1:1 gegen den italienischen Zweitligisten Spezia Calcio. Die Führung der Italiener (29.) glich Bielefelds Justin Lukas (75.) aus. Am Sonntag reist die Arminia zurück nach Ostwestfalen.