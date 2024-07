WDR-Sport Testspiele: Fortuna schlägt Klub aus Ungarn, Münster einen Bezirksligisten Stand: 12.07.2024 19:32 Uhr

Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster haben in ihrer Vorbereitung auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga jeweils Siege in Testspielen eingefahren.

Im ersten Test im Trainingslager in Österreich feierte am Freitag (12.07.2024) zunächst Fortuna Düsseldorf einen deutlichen Erfolg. F95 schlug den ungarischen Klub Diosgyör VTK mit 4:0 (2:0). Andre Hoffmann (29.) brachte die Fortunen nach einer knappen halben Stunde in Front, Emmanuel Iyoha (40.) erhöhte noch vor der Halbzeitpause.

Düsseldorf-Trainer Daniel Thioune wechselte zur zweiten Hälfte einmal fast komplett durch, nur Torwart Florian Kastenmeier blieb auf dem Feld. Und auch die neuen Kräfte überzeugten, ihnen gelang ein Doppelschlag: Marcel Sobottka traf erst selbst zum 3:0 und legte dann für Jona Niemiec auf (55.) - 4:0 für die Fortuna.

Preußen Münster souverän gegen VfL Oythe

Außerdem testete am Freitag der Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster gegen den Bezirksligisten VfL Oythe.

Die "Adlerträger" behielten standesgemäß mit 7:0 (4:0) die Oberhand. Für Münster trafen Etienne Amenyido (30., 31.), Niko Koulis (40.), Yassine Bouchama (45.), Daniel Kyerewaa (65.), Marvin Benjamins (76.) und Joshua Mees (90.). Am Sonntag geht es für die Preußen ins Trainingslager nach Ankum.