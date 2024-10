WDR-Sport TBV-Torwart Möstl glänzt bei Lemgos Heimsieg über Leipzig Stand: 06.10.2024 18:12 Uhr

In der Handball-Bundesliga hat der TBV Lemgo Lippe im fünften Saisonspiel seinen dritten Sieg verbucht.

Die Lipperländer setzten sich am Sonntag (06.10.2024) in heimischer Halle gegen den SC DHfK Leipzig mit 33:27 (14:10) durch.

Das Spiel begann ausgeglichen. In der 13. Minute traf der Leipziger Matej Klima mit seinem dritten Tor der Partie zum 5:5-Ausgleich.

Dank einer starken Verteidigung konnte sich der TBV Lemgo Lippe sich Mitte der ersten Halbzeit mit einem Vier-Tore-Vorsprung leicht absetzen: Zwischen der 18. und der 27. Spielminute ließ der TBV keinen Gegentreffer zu. Ein Garant war Lemgos glänzend aufgelegter Torhüter Constantin Möstl, dem in der ersten Halbzeit neun Paraden gelangen. Auch Leipzigs norwegischer Torwart Kristian Sæverås zeigte neun Paraden in der ersten Halbzeit, er bekam aber auch mehr Würfe auf sein Tor.

Florian Kehrmann, Trainer des TBV Lemgo Lippe

In der zweiten Halbzeit zog Lemgo sein Spiel weiter konzentriert durch. Die Mannschaft von TBV-Trainer Florian Kehrmann konnte die Führung zunächst noch weiter ausbauen, lag in der 40. Minute mit 22:15 vorne.

Leipzig holt auf

Doch in der Schlussphase kam Leipzig wieder heran - auch weil dem wurfgewaltigen Leipziger Rückraumspieler Franz Semper drei Treffer in rascher Folge gelangen. Nach Sempers Tor in der 52. Minute führte der TBV nur noch mit 27:24. Kurz darauf hatte der 27-jährige Leipziger bei einem Tempo-Gegenstoß die große Chance weiter zu verkürzen, doch er scheiterte an Möstl und dem Torpfosten.

Der TBV fand jedoch schnell wieder in sein Spiel zurück und ließ wieder weniger Gegentreffer zu. Am Ende stand ein Heimsieg mit sechs Toren Vorsprung.

Suton mit zehn Toren

Bester Torschütze auf dem Feld war Lemgos Tim Suton mit zehn Toren, TBV-Torwart Möstl konnte bei herausragenden Leistung insgesamt 14 Paraden und fast 37,8 Prozent gehaltene Bälle verzeichnen.

Der TBV Lemgo Lippe belegt in der Tabelle der Handball-Bundesliga vorerst den neunten Tabellenplatz und steht damit direkt hinter den Leipzigern.

Nächster Gegner ist Bietigheim

Das nächste Spiel führt den TBV nach Baden-Württemberg: Am 6. Spieltag sind die Lemgoer bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim zu Gast, Spielbeginn ist am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.00 Uhr.