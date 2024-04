WDR-Sport Sebastian Gunkel wird Trainer bei Rot-Weiß Oberhausen Stand: 30.04.2024 17:00 Uhr

Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hat einen neuen Trainer gefunden. Sebstian Gunkel übernimmt zur kommenden Saison.

Das gab RWO am Dienstag bekannt. Der 48-jährige Gunkel wechselt von der U23 von Holstein Kiel nach Oberhausen.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir Sebastian Gunkel für die Aufgabe bei RWO gewinnen konnten. Sebastian hat uns in unseren Gesprächen mit seinem Konzept rundum überzeugt. Sebastian bringt alles mit, um in den nächsten Jahren Erfolg in Oberhausen zu haben", sagte RWO-Sportvorstand Klaus-Werner Conrad in einer Vereinsmitteilung.

Terranova wird wieder Nachwuchschef

Gunkel wird Nachfolger von Interimstrainer Mike Terranova, der dann wieder Nachwuchschef bei RWO wird. Terranova hatte die Mannschaft im Februar übernommen und betreut das Team noch bis Saisonende. Schon bis Sommer vergangenen Jahres hatte Terranova RWO drei Jahre lang trainiert und übernahm dann wieder für den beurlaubten Jörn Nowak.

Vier Jahre lang trainierte Gunkel die U23 der Kieler und steht aktuell in der Regionalliga Nord auf dem fünften Tabellenplatz. Zuvor war Gunkel in unterschiedlichen Funktionen in den Nachwuchszentren des SC Freiburg, VfB Stuttgart, Eintracht Braunschweig und FC Augsburg aktiv.

Gunkel: "Freue mich, die sportlichen Ziele umzusetzen"

"Ich blicke auf vier erfolgreiche Jahre mit der U23 der KSV Holstein zurück, in denen wir uns mit den Spitzenteams der Regionalliga Nord auf Augenhöhe messen konnten. Bis zum Saisonende widme ich mich meiner Aufgabe bei den Störchen weiter mit größtmöglicher Energie und freue mich dann, mit RWO die gesetzten sportlichen Ziele umzusetzen", sagte Gunkel.

In dieser Saison wollte RWO eigentlich um den Aufstieg mitspielen, hat dieses Ziel aber deutlich verfehlt. Drei Spieltage vor Schluss steht RWO in der Regionalliga West nur auf dem zehnten Rang.