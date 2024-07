WDR-Sport Rot-Weiss Essen verstärkt sich mit Offensivmann Arslan Stand: 28.07.2024 21:29 Uhr

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen treibt seine Personalplanungen weiter voran: Ahmet Arslan kommt vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg.

Das gab der Klub von der Hafenstraße am Sonntag (28.07.2024) bekannt. Der 30-jährige Offensivspieler absolvierte in der letzten Saison für die Magdeburger zwölf Pflichtspiele (zwei Tore, ein Assist), bis er in der Winter-Transferperiode an Essens Ligakonkurrenten Dynamo Dresden verliehen wurde. Dort steuerte er in 13 Rückrunden-Einsätzen zwei Vorlagen bei.

RWE bedankt sich beim 1. FC Magdeburg

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, wurde in der Vereinsmitteilung zitiert: "Wir haben uns schon sehr frühzeitig mit Ahmet Arslan beschäftigt. In den gemeinsamen Gesprächen hat Ahmet direkt signalisiert, dass er unbedingt zu uns wechseln möchte. Nun sind wir sehr froh, dass die Verhandlungen doch nochmal kurzfristig Farht aufgenommen haben und wir den Transfer realisieren konnten."

Steegmann bedankte sich auch "beim 1. FC Magdeburg in Person von Otmar Schork [Sportlicher Leiter, d. Red.] (...), ohne dessen Zutun dieser Wechsel nicht zustande gekommen wäre".

Offensivmann Arslan war schon mal Torschützenkönig

Arslan, der 98 Drittliga- und 31 Zweitliga-Einsätze auf dem Kerbholz hat, habe "bereits nachgewiesen, dass er in der 3. Liga den Unterschied ausmachen kann". Er besitze Abschlussqualitäten und könne für Gefahr durch Standards sorgen. Arslan wurde in der Saison 2022/23 in der 3. Liga Torschützenkönig bei Dynamo Dresden (25 Treffer).