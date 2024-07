WDR-Sport Rot-Weiss Essen mit Test-Remis gegen Hoffenheim II Stand: 14.07.2024 15:07 Uhr

Nach zwei Siegen in den ersten beiden Testspielen der Sommervorbereitung hat sich Drittligist Rot-Weiss Essen gegen die TSG Hoffenheim II mit einem Unentschieden begnügen müssen.

In einer ereignisarmen Partie kam die Mannschaft von RWE-Trainer Christoph Dabrowski gegen den Regionalligisten am Sonntag zu einem 0:0. Besonders in der Offensive blieb Essen blass.

Die Essener Neuzugänge Robbie D'Haese (Armverletzung), Aaron Manu (Erkältung) und Moussa Doumbouya (Leistenprobleme) waren angeschlagen und kamen nicht zum Einsatz. Die ersten beiden Testspiele gegen den Landesligisten SG Essen-Schönebeck (5:0) und den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen (4:1) hatte RWE für sich entschieden.

Am Dienstag startet RWE in ein Trainingslager im niederländischen Arnheim. Am 26. Juli steht eine Woche vor Saisonbeginn der Härtetest gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen auf dem Programm.