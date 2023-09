WDR-Sport Preußen Münster - das große Spiel kann kommen Stand: 25.09.2023 15:27 Uhr

In der Liga Boden unter die Füße bekommen, der Blick nun ganz auf das große Spiel im DFB-Pokal gerichtet: Preußen Münster empfängt am Dienstag den großen FC Bayern.

Sascha Hildmann hatte sich in den vergangenen Wochen strikt geweigert, über das große Spiel gegen den FC Bayern zu sprechen. Der Ligaalltag sollte bei Preußen Münster im Vordergrund stehen. Nach der Partie am Samstag gegen den VfB Lübeck (1:1) aber brach der Coach der Preußen sein Schweigen. "Jetzt sollen die Bayern kommen. Ganz Münster freut sich doch schon seit langem auf dieses Spiel - wir auch", sagte der Aufstiegstrainer der Preußen.

Das Spiel ist natürlich ausverkauft, die 12.794 Tickets waren im Handumdrehen vergriffen. "Als Verein hätten wir 30.000 oder 40.000 verkaufen können", sagte Preußen-Aufsichtsratschef Frank Westermann den Westfälischen Nachrichten: "Die Nachfrage war einfach riesig." Auch bei der Pressekonferenz am Montag im Preußenstadion war es ungewöhnlich voll, das Interesse am Duell mit den Bayern-Stars ist immens.

Angekommen in der 3. Liga

Die Gemüter der Preußen haben sich nach einigermaßen misslungenem Saisonstart mittlerweile einigermaßen beruhigt. Vor dem Remis gegen den Mitaufsteiger Lübeck, das nach einem kämpferisch starken Auftritt beider Teams leistungsgerecht war, hatten die Preußen mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Zweitliga-Absteiger Sandhausen überrascht.

Freut sich auf die Bayerrn: Preußen-Trainer Sascha Hildmann

"Wir sind Aufsteiger. Jetzt spielst du plötzlich gegen einen über Jahre etablierten Zweitligisten, der sofort wieder hoch möchte. Das ist für uns eine große Herausforderung. Daher freue ich mich umso mehr, dass uns das heute gelungen ist", gab der SCP-Coach Sascha Hildmann nach dem Sandhausen-Spiel zu Protokoll.

Einstellung "absolut okay"

Nach dem 1:1 gegen Lübeck haderte der 51-Jährige etwas mit dem späten Ausgleichstreffer des Gegners, räumte aber ein: Von der Einstellung sei der Auftritt "absolut okay" gewesen, so Hildmann. "Die Mannschaft hat sich geopfert, war sehr leidenschaftlich und ist viel gerannt."

Jetzt also die Bayern. Das große Spiel, das aufgrund des Supercup-Spiels der Bayern gegen Leipzig terminlich verlegt werden musste. So haben die Anhänger beider Teams jetzt ein schönes Flutlichtspiel vor vollem Haus an der Hammer Straße, das zudem im Free-TV (ZDF) übertragen wird.

Vor neun Jahren: 1:4

Vor etwas mehr als neun Jahren war der FCB schon mal im Preußenstadion zu Gast: Damals siegten die Bayern unter Coach Pep Guardiola souverän mit 4:1. Nur einer der damaligen Torschützen ist heute noch bei den Bayern: Thomas Müller, er erzielte das 2:0.

Mario Götze (1:0), David Alaba (3:0) und Claudio Pizarro netzten außerdem für den FCB ein. War das Spiel damals das zweite Saisonspiel der Bayern, so ist die heutige Elf schon sehr gut aufeinander abgestimmt und eingespielt: Bereits sieben Pflichtspiele hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel auf der Uhr.

Preußen mit guter Erstrundenbilanz

Jenes 1:4 gegen die Bayern 2014/15 war die einzige der jüngsten vier DFB-Pokal-Teilnahmen der Münsteraner, in der sie nicht die erste Runde überstanden haben. Beim letzten Auftritt im Wettbewerb im August 2021 kam das Weiterkommen aber etwas kurios zustande. Preußen unterlag damals dem VfL Wolfsburg zwar mit 1:3 n.V., bekam den Sieg aber später zugesprochen, da der damalige Wolfsburger Trainer Mark van Bommel einen Spieler zu viel eingewechselt hatte.

"Wollen uns teuer verkaufen"

Hildmann hofft auch ohne Wechselfehler von Bayern-Coach Thomas Tuchel auf eine Sensation im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. "Ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel sechsmal wechselt, aber natürlich gibt es Wunder immer wieder. Im Fußball ist alles möglich", sagte Hildmann mit einem Lächeln am Montag.

Gegen den deutschen Rekordmeister fordert Hildmann von seinem Drittliga-Team nicht nur einen engagierten Auftritt in der Defensive. "Ich will schon, dass wir mutig sind, dass wir Eins-Gegen-Eins-Situationen suchen, wenn wir den Ball mal geklaut haben", sagte er vor dem Erstrundenspiel. "Wir wollen uns ganz, ganz teuer verkaufen."

Bayern - eine große Nummer

Zu groß sollte die Zuversicht der Preußen aber auch nicht sein: Der FC Bayern setzte sich in 40 der vergangenen 41 Duelle gegen unterklassige Teams im DFB-Pokal durch. In diesem Zeitraum schieden die Bayern nur in der 2. Runde 2020/21 gegen Zweitligist Holstein Kiel als unterklassigen Gegner aus (5:6 i. E.). Gegen dritt- oder tieferklassigere Teams setzte sich der FCB seit dem Zweitrunden-Aus gegen Magdeburg im Jahr 2000 (2:4 i.E.) in 26 Fällen stets durch.

Der Sieger der Partie steht in der 2. Runde, die am letzten Oktoberwochenende beginnt.