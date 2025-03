Historischer Sieg in München Niemals aufgeben - Bochums Coup setzt "Riesenkräfte" frei Stand: 09.03.2025 12:44 Uhr

Der historische Auswärtssieg in München lässt Bochum vom direkten Klassenerhalt träumen. Entscheidenden Anteil am Coup hat Trainer Dieter Hecking mit einer klaren Devise: "nie aufgeben".

Von Markus Kramer

Es ist noch nicht lange her, da sah es für den VfL Bochum tabellarisch in der Fußball-Bundesliga ganz finster aus. Am 2. November 2024 verlor der VfL mit 2:7 in Frankfurt, es war die zweite und letzte Partie für Interimstrainer Markus Feldhoff in der Verantwortung. Bochum war nach diesem 9. Spieltag Tabellenletzter, hatte einen mickrigen Punkt auf dem Konto und bereits sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Das Abstiegsszenario - es schien selbst den größten Optimisten realistisch.

Dann verpflichteten die Bochumer den erfahrenen Dieter Hecking als Cheftrainer. Eine Entscheidung, die sich spätestens jetzt, nach dem sensationellen 3:2-Erfolg der Bochumer beim großen FC Bayern München, als goldrichtig erweist: Der VfL steht bei 20 Punkten und hat den 15., St. Pauli (22 Punkte), im Blick.

Bochumer Klassenerhalt in Sicht

"Es ist das erste Mal so, seit ich da bin, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können", sagte Hecking mit Blick auf das noch bevorstehende Spiel gegen den Hamburger Konkurrenten im Abstiegskampf.

Seinen Anteil am Bochumer Höhenflug möchte Hecking nicht überbewerten, stellt vielmehr die Mentalität der Mannschaft in den Vordergrund. "Diese Mannschaft gibt nie auf", so Hecking am Sportschau-Mikrofon: "Seitdem ich sie übernommen habe, haben wir daran gearbeitet. Wenn wir aufgeben, dann steigen wir ab. Das hat die Mannschaft verinnerlicht."

Historischer Erfolg in München

Aufgeben, das war auch in München keine Option - trotz 0:2-Rückstand. Jakov Medic, Ibrahima Sissoko und Matus Bero drehten mit ihren Toren die Partie, in der der VfL auch davon profitierte, dass Münchens Palhinha kurz vor der Halbzeitpause die Rote Karte sah und man so lange in Überzahl spielte.

Auswärtssieg in München: Freude bei Timo Horn und Jakov Medic (r.)

Am Ende stand der erste Bochumer Sieg gegen die Münchner seit fast 34 Jahren. "Ich glaube, da waren die meisten aus unserer Truppe noch nicht geboren", freute sich Torwart Timo Horn: "Das ist sensationell. Ich bin mächtig stolz auf die Truppe."

In der Vorwoche war Horn noch der Buhmann, nachdem er gegen Hoffenheim beim 0:1 folgenschwer gepatzt hatte. Hecking hielt an Horn fest - und sollte mit seiner Entscheidung recht behalten. "Er hat uns im Spiel gehalten, hat uns die drei Punkte am Ende geholt", so Hecking über seinen Schlussmann.

Platz zwölf in der "Hecking-Tabelle"

Diese drei unerwarteten Punkte helfen Bochum im Abstiegskampf extrem, Stürmer Philip Hofmann sprach angesichts der Überraschung von "Riesenkräften", die für die restlichen neun Spiele freigesetzt würden. "Diese Punkte hatten wir nicht eingeplant", ordnete auch Horn sie als Bonus ein. Bochum gewann erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte auswärts bei einem Tabellenführer - bei zuvor 28 Versuchen.

In der "Hecking-Tabelle" ab dem 10. Spieltag rangiert der VfL auf Platz zwölf, bei einem Punkteschnitt von 1,19. Keine überragende, aber eine solide Bilanz, die sich absolut sehen lassen kann. Der Klassenerhalt, im November letzten Jahres noch in weiter Ferne, erscheint plötzlich ganz nah.

Hecking gewohnt nüchtern

Dieter Hecking wäre aber nicht Dieter Hecking, wenn er jetzt in Euphorie verfallen würde. "Die Freude ist groß über diesen Sieg", sagte der 60-Jährige, aber: "Ab morgen muss ich wieder umswitchen. Da muss ich die passenden Worte finden, um die Mannschaft auf das nächste Spiel gegen Frankfurt einzustellen."

Die Chance, dass Hecking jene passenden Worte findet, erscheint nach den jüngsten Ereignissen nicht gering. Doch nötig werden sie sein, denn das Programm hat es für den VfL in den nächsten Partien in sich: Auf Frankfurt folgt eine Auswärtspartie in Leverkusen (28. März) sowie ein Heimspiel gegen Stuttgart (5. April). "Aber", weiß Hecking, "du hast in jedem Spiel deine Chance".

