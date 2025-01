WDR-Sport Nach Testspiel-Sieg: Saison-Aus für Leverkusens Jeanuël Belocian Stand: 06.01.2025 18:10 Uhr

Bayer Leverkusen ist mit einem lockeren Testspielsieg ins Jahr 2025 gestartet. Diesen hat der Double-Gewinner jedoch teuer bezahlt.

Wie Bayer am Montag mitteilte, hat sich Jeanuël Belocian beim 2:0-Erfolg gegen Rot-Weiß Oberhausen einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes zugezogen. Für den 19-Jährigen ist die Saison damit vorzeitig beendet.

Eine erste klinische Untersuchung im Stadion hatte am Sonntag noch keine Hinweise darauf geliefert, der "Kniezustand" habe sich aber "in der Nacht von Sonntag auf Montag verschlechtert", teilte die Werkself mit.

Der französische U21-Nationalspieler war im vergangenen Sommer für geschätzte 15 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes gekommen. In Leverkusen besitzt er einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Bisher kommt Belocian wettbewerbsübergreifend auf neun Pflichtspieleinsätze im Bayer-Dress.

Leverkusen bezwingt Regionalligisten Oberhausen

Leverkusens Aleix Garcia (l.) im Duell mit Oberhausens Moritz Stoppelkamp

Gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen vergab die Werkself zahlreiche gute Möglichkeiten, siegte am Ende aber dank der Treffer von Ausnahmekönner Florian Wirtz und Patrik Schick mit 2:0 (0:0).

Fünf Tage vor dem Auftakt-Kracher in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr) gab Trainer Xabi Alonso seinen Leistungsträgern jeweils eine Halbzeit Spielpraxis. Torjäger Victor Boniface stand noch nicht auf dem Platz, die Rückkehr des Nigerianers nach einer Oberschenkelverletzung verzögert sich aufgrund eines "Rückschritts in der Rehaphase".

Nachdem im ersten Durchgang Nathan Tella (15.) und Artem Stepanow (31.) am Aluminium gescheitert waren, brachte der zur Pause eingewechselte Wirtz (47.) die Werkself per Handelfmeter in Führung. Schick erzielte nach einer Ecke per Kopf (57.) den Endstand.

