WDR-Sport MSV Duisburg unterliegt auch Ingolstadt Stand: 11.11.2023 11:56 Uhr

Die Talfahrt des MSV Duisburg nimmt kein Ende: Am 15. Spieltag der Dritten Liga unterlagen die Zebras auf eigenem Platz dem FC Ingolstadt mit 1:2 (0:0).

Von Olaf Jansen

Ein einziger Sieg stand vor der Begegnung auf der Habenseite der Duisburger. Nach 13 Spielen in der Liga. Klar: Der MSV Duisburg befindet sich mitten im Abstiegskampf der Dritten Liga. Um den Sturz in die Regionalliga zu vermeiden, sollten die Zebras sicherlich vor allem auf ihre Auftritte im heimischen Wedaustadion setzen. Und gegen Ingolstadt sollte am 15. Spieltag ein Dreier her - da waren sich alle einig.

Volldampf voraus sollte also die Devise sein - es kam aber erst einmal anders. Nach vier Minuten mussten die MSV-Fans den Atem anhalten - Ingolstadts Benjamin Kanuric hatte mit einem satten Schuss nur den rechten Pfosten getroffen.

Mai völlig frei - Kopfball sitzt nicht

Duisburg hatte in der Folge weitere bange Momente zu überstehen, verhinderte aber irgendwie ein frühes 0:1. Und nach gut 20 Minuten waren auch die Zebras offensiv im Spiel. Abwehrmann Sebastian Mai - immer wieder auch als torgefährlicher Stoßstürmer mit vorn dabei - köpfte nach einem Eckstoß völlig freistehend über den Kasten. Das hätte eigentlich das 1:0 sein müssen.

Es war nun ein Kampfspiel. In dem beide Teams versuchten, sich regelrecht in die Angriffsmitte vorzuarbeiten. Maloche nennt man so etwas in Duisburg. Und man sieht's auch gern. Kurz vor der Pause hätte sich dieses Bemühen um ein Haar für Ingolstadt ausgezahlt: Moritz Seifert setzte einen Schrägschuss aus 14 Metern an die Querlatte des Duisburger Tores.

Kügel im Nachsetzen zum 0:1

Das Glück, dass der MSV in dieser Szene vor der Halbzeit hatte, verließ ihn kurz danach. In der 56. Minute mussten die Zebras unglücklich den Treffer zum 0:1 schlucken. Ingolstadts Julian Kügel war auf der rechten Bahn freigespielt worden, scheiterte mit seinem Lupfer aber an MSV-Keeper Vincent Müller, der die Kugel an die Querlatte lenkte. Allerdings: David Kopacz verwandelte im Nachsetzen zum 0:1.

Wieder einmal hatte der MSV ein unglückliches Gegentor gefangen, dem 20 Minuten vor Spielschluss ein weiteres folgte. Ingolstadts Ryan Malone hatte einen seiner weiten Einwürfe in den MSV-Strafraum platziert, wo heilloses Durcheinander ausbrach. FCI-Abwehrmann Simon Lorenz war es dann, der die Kugel aus kurzer Distanz irgendwie über die Linie stocherte - 0:2.

Hoffnung keimte auf, als Alexander Esswein in der 80. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2 verwandelte. Spielmacher Thomas Pledl war im 16er gefoult worden. Für mehr sollte es für die Zebras allerdings nicht mehr reichen.

Als nächstes auswärts in Sandhausen

Für die Zebras geht es in der Liga am Samstag, 25. November, weiter. Auf dem Spielplan steht das Auswärtsspiel bei Absteiger SV Sandhausen (14 Uhr).