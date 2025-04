WDR-Sport Medien: Hertha-Juwel Maza vor Unterschrift bei Bayer Leverkusen Stand: 24.04.2025 13:57 Uhr

Bayer Leverkusen hat laut Medienberichten das Rennen um Top-Talent Ibrahim Maza vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC für sich entschieden.

Das berichten am Donnerstag übereinstimmend der "Kicker", die "Bild" und "Sky". Laut "Kicker" soll Maza noch in dieser Woche einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und rund zwölf Millionen Euro Ablöse kosten.

Maza im Fokus zahlreicher Topklubs

Der algerische Nationalspieler hat sich vor allem in der laufenden Saison in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. In bislang 29 Zweitliga-Partien kommt der Offensivspieler auf fünf Tore und fünf Vorlagen. Erst im vergangenen Sommer hatte das Hertha-Eigengewächs seinen Vertrag in Berlin bis 2027 verlängert, darin seien laut "Bild" jedoch zahlreiche Ausstiegsoptionen verankert gewesen.

In Leverkusen könnte Maza nicht nur Champions League spielen und um die Meisterschaft kämpfen - er wäre auch ein Ersatz im Falle eines möglichen Abgangs von Jungstar Florian Wirtz.

Mukiele fällt bis etwa drei Wochen aus

Unterdessen wurde zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) bekannt, dass die Werkself im Saisonendspurt auf Abwehrspieler Nordi Mukiele verzichten muss.

Der Abwehrspieler zog sich im Training am Mittwoch einen Muskelfaserriss zu und wird nach Vereinsangaben etwa drei Wochen lang ausfallen.

Der 27 Jahre alte Franzose, der bis zum Saisonende vom französischen Meister Paris Saint-Germain ausgeliehen ist, erlitt die Verletzung in der linken Wade.

