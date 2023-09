WDR-Sport Koné und Kramer zurück - Oberschenkel-Quetschung bei Čvančara Stand: 19.09.2023 16:42 Uhr

Bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach stehen die zuletzt verletzten Manu Koné und Christoph Kramer vor der Rückkehr in den Kader. Neuzugang Tomas Čvančara fällt gegen RB Leipzig wohl aus.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler Koné, der sich im Sommer am Knie verletzt hatte, und Weltmeister Kramer, der sich in der Vorbereitung einen Innenbandanriss zugezogen hatte, stiegen am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining der Gladbacher ein. "Wir müssen abwarten, wie sie auf die höhere Intensität reagieren. Wenn alles gut verläuft, könnten sie am Wochenende aber wieder in den Kader zurückkehren", sagte Trainer Gerardo Seoane.

Čvančara zieht sich Verletzung gegen Darmstadt zu

Am Samstag gegen RB Leipzig ist ein Einsatz von Stürmer Tomáš Čvančara dagegen eher kein Thema. Der Tscheche zog sich nach Angaben der Borussia beim 3:3 beim SV Darmstadt 98 eine schwere Quetschung im Oberschenkel zu. «Für ihn wird es eng», sagte Seoane.