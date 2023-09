WDR-Sport Köln Marathon 2023 – ein Jubiläum und eine Premiere Stand: 28.09.2023 12:44 Uhr

Am Sonntag (01.10.2023) steht Köln ganz im Zeichen des Marathons. Rund 22.000 Läuferinnen und Läufer gehen an den Start, angefeuert von tausenden Zuschauern an der Strecke, Samba-Bands und Live-Musik.

Bei der 25. Marathon-Auflage in der Domstadt gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Zum ersten Mal werden im Rahmen des Köln Marathons die Deutschen Marathon-Meisterschaften ausgetragen.

Favoriten sind zwei Debütanten

Der Hamburger Erik Hille erreichte 2019 bereits Platz zwei beim Köln Marathon.

Bei den Männern können bis zu zehn Läufer die Strecke unter 2:20:00 Stunden meistern. Einer von ihnen ist der Hamburger Erik Hille, der den Köln Marathon 2019 auf Platz zwei beendete und im vergangenen Jahr bei den Deutschen Marathon Meisterschaften in Hannover auf den dritten Rang lief.

Jonathan Dahlke peilt in seiner Heimatstadt den ersten Meistertitel im Marathon an.

Zum Favoritenkreis zählt auch Marathon-Debütant Jonathan Dahlke (TSV Bayer 04 Leverkusen), der mit 62:29 Minuten (Halbmarathon) und 28:37 Minuten (10 km) die besten Zubringerleistungen mitbringt. Der diesjährige Deutsche Straßenlaufmeister peilt bei seinem ersten Marathon, noch dazu in seiner Heimatstadt, eine Zeit um die 2:12:00 Stunden an und möchte sich den Traum vom ersten Deutschen Meistertitel erfüllen.

Esther Jacobitz vor Marathondebüt

Titelverteidiger Hendrik Pfeiffer, der am vergangenen Wochenende beim Berlin Marathon seine Bestzeit auf 2:08:48 Stunden verbesserte und damit siebtschnellster Deutscher Läufer aller Zeiten ist, wird am Sonntag als Betreuer an der Strecke seine Freundin Esther Jacobitz bei ihrem Marathondebüt unterstützen.

Hat bereits letztes Jahr im Halbmarathon gesiegt: Esther Jacobitz.

Die 26-jährige, die nach dem Sieg im Halbmarathon im vergangenen Jahr bereits einen Teil der Kölner Laufstrecke kennt, hat wie Dahlke über die Unterdistanzen schnellere Bestzeiten aufzuweisen als die Konkurrentinnen und will bei der Titelvergabe über die 42,195 Kilometer mitmischen.

Verkehrsbehinderung und KVB-Ausfälle

Wie in den Jahren zuvor führt die Strecke durch die Stadtteile Deutz, Rodenkirchen, die Innenstadt, Sülz, Lindenthal, Ehrenfeld und Nippes. Der Startschuss erfolgt in Deutz auf dem Ottoplatz – für den Halbmarathon um 9 Uhr, die Marathonläufer gehen um 10.30 Uhr auf die Strecke. Besonders stimmungsvoll, laut und fröhlich dürfte es wieder am Zielbereich am Dom in der Kömodienstraße zugehen. Neben der vollen und halben Distanz gibt es auch einen Staffel-, Schulmarathon und Kinderlauf.

Durch den Köln Marathon kommt es am Sonntag im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen, einige KVB-Linien werden umgeleitet oder fallen aus. Bis auf die Deutzer Brücke sind alle Rheinbrücken befahrbar.