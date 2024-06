Leichtathletin erkrankt Klosterhalfen verpasst Meisterschaften und wohl auch Olympia Stand: 26.06.2024 12:34 Uhr

Die frühere Leichtathletik-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen hat höchstwahrscheinlich keine Chance mehr auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris.

Die 27-Jährige sagte am Mittwoch (26.06.2024) ihre Teilnahme an den deutschen Meisterschaften von Freitag bis Sonntag in Braunschweig ab. Die nationalen Titelkämpfe hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) als letzte Chance für die Olympia-Qualifikation angesetzt. Gemessen daran finden die Olympischen Spiele in einem Monat ohne die deutsche Rekordhalterin über 5.000 und 10.000 Meter statt.

Viruserkrankung kostet Klosterhalfen viel Kraft

"Ich habe bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben und alles dafür getan, die Chance für die DM und gleichzeitig die Olympia-Norm aufrechtzuerhalten", sagte Klosterhalfen laut Mitteilung ihres Vereins TSV Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch.

Aber sie sei nach ihrer Erkrankung noch nicht wieder so weit, wie sie es sich gewünscht hätte. Das Virus habe sie mehr mitgenommen als gedacht, sagte sie. Wegen der Erkrankung hatte sie als Titelverteidigerin für die Europameisterschaften Anfang Juni in Rom absagen müssen.

Klosterhalfen will in Spätsaison angreifen

"Das ist in diesem Moment nicht einfach für mich, aber dennoch blicke ich nach vorne. Ich werde weiter konzentriert im Training arbeiten, neue Ziele setzen und bin guten Mutes für eine noch spannende Late-Season", sagte Klosterhalfen, der es nach der Erkrankung wieder gut geht. Auch im Training machte sie zuletzt Fortschritte, Bestleistungen sind aber wohl noch nicht wieder möglich.

Nur bei einer Ausnahmeregelung bei der Nominierung für die Olympischen Spiele hätte sie noch eine Chance auf Paris. In der Weltrangliste liegt sie nicht auf einem Platz für die Sommerspiele. Die WM-Dritte von 2019 muss nun ein weiteres schwieriges Jahr verarbeiten. Im Vorjahr fehlte sie wegen einer Fußverletzung bei den deutschen Meisterschaften und dann auch bei der WM in Budapest.

Klosterhalfen selbst klingt nicht so, als ob sie mit noch der dritten Olympia-Teilnahme nach 2016 und 2021 rechnet. "Auch wenn ich mir für das Jahr ganz andere Ziele gesetzt hatte, werde ich das Beste daraus machen und hoffentlich in diesem Jahr noch schnelle Rennen zeigen können", sagte die 5.000-Meter-Europameisterin von 2022.