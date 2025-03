WDR-Sport Karius und Schalke gut drauf - Breitenreiter kommt mit weißer Weste Stand: 13.03.2025 21:21 Uhr

Schalke 04 empfängt am Freitagabend (18.30 Uhr) die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Hannoveraner mit Ex-Schalke-Trainer André Breitenreiter. Aber auch Schalke ist gut drauf. Mit Loris Karius im Tor gewann S04 bisher jede Partie.

Von Jakob Halbafs

Die Stimmung auf Schalke ist so gut wie lange nicht mehr. Das liegt vor allem daran, dass S04 nach dem glücklichen Sieg am vergangenen Samstag bei der Hertha vor 70.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion zum ersten Mal in dieser Saison einen zweiten Sieg in Folge einfahren konnte. Das war den Königsblauen zuletzt im Mai 2024 gelungen.

Glücklicher Sieg in Berlin

Auch wenn in Berlin vor allem auch das Spielglück zum knappen 2:1-Sieg verhalf, geht der Blick in Gelsenkirchen in diesen Tagen auf eine Personalie: Loris Karius. Seitdem die neue Nummer eins im Schalker Kasten steht, läuft es auf einmal. Karius hat Schalke gleich in seinem ersten Spiel beim 1:0 gegen Münster mit seinen zahlreichen Paraden aber vor allem auch mit seiner ruhigen Ausstrahlung gut getan.

Nicht nur die Schalker Anhänger, die Karius in beiden Partien zum "Spieler des Spiels" wählten, wissen was sie an ihrem neuen Torwart haben. "Wir wissen alle, wie erfahren Loris ist und was er mitbringt. Er kommt immer besser in den Rhythmus und kann der Mannschaft mit seiner Erfahrung und Leistung helfen", sagte Schalkes Trainer Kees van Wonderen über seinen Winterneuzugang.

"Risiko" Karius zahlt sich bisher aus

Dabei brachte die Verpflichtung einige Risiken mit sich. Von Juli 2024 bis Mitte Januar war Karius nach zwei Jahren in Newcastle vereinslos. Auf der Insel kam der 95-fache Bundesliga-Profi in zwei Spielzeiten nur auf zwei Einsätze. Mehr als zwei Spiele absolvierte Karius zuletzt in der Saison 2020/21 für Union Berlin (5). Schalke ist für Karius die große Chance, nach fünf Jahren mal wieder als Nummer Eins in einer Profi-Liga Fuß zu fassen.

Wie es für den ehemaligen Champions-League-Finalist nach der Rückrunde weitergeht, ist noch offen - sein Vertrag läuft erst einmal bis Sommer. "Wir müssen ihm und uns etwas Zeit geben", sagte van Wonderen. Aktuell gebe es keine konkreten Gespräche über eine Verlängerung, der Verein wolle die Entwicklung der kommenden Spiele abwarten.

Breitenreiter kehrt nach Schalke zurück

Für van Wonderen ist das Spiel am Freitag die große Chance sich mit drei Siegen in Serie zum ersten Mal in seiner Zeit als Schalke-Trainer eine gewisse Ruhe zu erarbeiten. "Wir wollen so bald wie möglich die 40 Punkte holen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Für den Verein ist es auch wegen der finanziellen Situation wichtig, höher in der Tabelle zu kommen", sagte van Wonderen am Donnerstag.

Auch gegen die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Hannoveraner (2 Siege, 6 Unentschieden) kann der 56-Jährige wieder auf die Unterstützung des Schalker Anhangs bauen. Beim Sieg in Berlin waren zuletzt um die 25.000 Gästefans mit dabei.

Hannovers aktueller Trainer Andre Breitenreiter noch als Trainer von Schalke 04

Einer, der diese Kulisse bestens kennt, steht beim Gegner an der Seitenlinie. Hannovers Trainer André Breitenreiter coachte Schalke in der Saison 2015/16. "Auf Schalke zu spielen und zurückzukehren, ist immer etwas besonderes. Wenn man auf Schalke mal gewesen ist, dann bekommt man die Atmosphäre und die Kultur des Vereins mit, wenn man sich damit identifiziert."

Unsere Quellen: